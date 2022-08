Us Open – Qualificazioni: Bellissimo debutto per Francesco Passaro

Un esordio da sogno per Francesco Passaro. Al primo Slam in carriera, sul cemento di Flushing Meadows a New York, il tennista perugino sconfigge l’australiano Marc Polmans 64 76 riportando un successo storico per tutta l’Umbria della racchetta, che mancava da una delle 4 competizioni più prestigiose al mondo dal lontano 1991.

Debutto anche con qualche brivido, come è giusto che sia considerato il proscenio, per l’allievo del Maestro Roberto Tarpani (ovviamente al seguito dell’atleta) che bagna comunque positivamente il primo turno del tabellone di qualificazione della rassegna americana. Primo set con fase di assestamento e break decisivo al decimo gioco per un Passaro particolarmente ispirato al servizio (7 aces). Nel secondo parziale, avanti 5-2, l’azzurro classe 2001 subiva la reazione del più esperto australiano capace di appaiare l’azzurro e di trascinare la contesa al tie-break, dove però Passaro, con una grande reazione caratteriale, chiudeva senza titubanze. Continua dunque l’avventura a stelle e strisce per Francesco, che adesso al secondo turno troverà il francese Hugo Grenier che ha battuto 6-4 al terzo Giulio Zeppieri.