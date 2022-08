Djokovic ignorato nel manifesto di presentazione degli US Open

Novak Djokovic spera di poter giocare gli US Open fino alla fine. Il serbo è ancora in attesa di un allentamento delle restrizioni all’ingresso negli Stati Uniti per i cittadini stranieri non vaccinati, il che spiega il motivo per cui rimane nell’entry list per il Grande Slam di New York.

Tuttavia, gli stessi social network degli US Open hanno condiviso il poster di presentazione del torneo, il cui tabellone principale inizierà lunedì, con un possibile messaggio subliminale. “È il momento. Le stelle del tennis sono pronte a rispondere alla chiamata degli US Open”, si legge nella didascalia della foto.

Ora, la stessa foto presenta Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Nick Kyrgios, Daniil Medvedev, Emma Raducanu, Serena Williams, Iga Swiatek e Naomi Osaka. Nessuno spazio per Nole, quindi, cosa che ha immediatamente motivato molte domande da parte degli appassionati nella stessa pubblicazione.