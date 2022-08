ATP 250 Winston Salem: Il Tabellone di Qualificazione. Nessun italiano al via

ATP 250 Winston Salem – Tabellone Qualificazione – hard

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Tallon Griekspoor vs Michail Pervolarakis

2. [2] Marton Fucsovics vs Andres Martin

3. [Alt] Donald Young vs [7] Emilio Nava

Court 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Menelaos Efstathiou vs [8] Shintaro Mochizuki

2. [3] Taro Daniel vs [PR] Matija Pecotic

3. Inaki Montes-De La Torre vs [5] Jason Kubler

Court 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Eduardo Nava vs [6] Christopher O’Connell

2. [4] Marc-Andrea Huesler vs [Alt] Matthew Ebden