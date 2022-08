Jannik Sinner: “Oggi è stato un match un po” strano. Con Carreno Busta non sarà un match facile” (Video Montreal)

Jannik Sinner : “Oggi è stato un match un po’ strano. Ci ho messo un po’ di tempo per capire come giocava, perché sapevo che veniva da tre vittorie e quindi era sicuramente in condizione, ho provato a trovare una soluzione, perché lui all’inizio stava giocando bene e sbagliava poco. Ho cominciato a servire meglio, poi lui ha fatto un paio di errori nei momenti importanti quando sono riuscito a fargli il break e poi da lì in poi sono riuscito ad alzare il livello.

Con Carreno Busta non sarà un match facile. Dovrò giocare bene contro di lui, che ha battuto Berrettini e Rune in questo torneo. Mi devo preparare bene e vediamo come andrà domani”.