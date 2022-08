il “Memorial Eugenio Fontana” entra nel circuito ATP come Challenger 80

A meno di un mese dal grande successo della XXXVIII edizione del Memorial Eugenio Fontana – 2° Trofeo Ale Spa, il Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine annuncia ufficialmente che il prestigioso torneo di tennis di singolo e doppio maschile, nato per ricordare il fondatore, nel 2023 da ITF Futures si trasformerà in un Challenger 80 ATP.

Questo ulteriore salto di qualità, grazie anche ad un montepremi raddoppiato che passerà da 25mila a 46mila dollari, porterà sui campi in terra rossa di via Fiori giocatori ancora più competitivi, e quindi ancora più spettacolo, una maggiore visibilità a livello internazionale e la possibilità per il vincitore di incamerare 80 punti nella classifica ATP, ovvero quella che determina quali siano i tennisti più forti al mondo. Già decise anche le date: la XXXIX edizione del “Memorial Eugenio Fontana” sarà ospitata a Casinalbo di Formigine dal 3 al 9 luglio 2023. Con questo passaggio di categoria, il torneo diventa la manifestazione tennistica maschile non giovanile di maggior rilievo ospitata in provincia di Modena.

«Una crescita costante – spiega il direttore del Club La Meridiana, Elio Agnoli – che ha solide basi grazie anche al sostegno degli sponsor: possiamo contare prima di tutto su un Consiglio Direttivo molto motivato e attento alla promozione sportiva a tutti i livelli, a cui si aggiungono l’entusiasmo e la passione di Carlo Pinti, direttore del torneo, e tutto lo staff che quest’anno ha lavorato in modo eccezionale mettendo a proprio agio i tennisti, i loro accompagnatori e il tantissimo pubblico presente. È stato un anno eccezionale a partire dal ritorno del grande pubblico dopo il rallentamento dovuto alle limitazioni imposte dal Covid e, ancora di più, per la presenza, tanto inaspettata quanto gradita di Matteo Berrettini che per quasi una settimana si è allenato al Club insieme al fratello Jacopo, wild card del torneo, sotto l’occhio attento del coach Vincenzo Santopadre. Per noi, e più in generale per tutti i soci, è stata una gioia immensa, ma al tempo stesso anche una prova complessa a livello organizzativo, che credo sia stata superata brillantemente. Per questo, con tutta l’umiltà del caso, penso che arriveremo all’appuntamento del 2023 pronti per un nuovo exploit, con la certezza che a vincere ancora una volta sarà lo sport».