Garbine Muguruza dà forfait. Cambia l’avversaria di Camila Giorgi a San Josè

Camila Giorgi sfiderà Veronika Kudermetova e non più Garbine Muguruza che ha dato forfait nel primo turno del torneo WTA 500 di San Josè.

L’incontro si disputerà nella giornata di domani.

Il nuovo Md

(1) Maria Sakkari vs Bye

Shelby Rogers vs Bianca Andreescu

(WC) Ashlyn Krueger vs Amanda Anisimova

(WC) Katie Boulter vs (8) Karolina Pliskova

(3) Ons Jabeur vs Bye

Shuai Zhang vs Madison Keys

Beatriz Haddad Maia vs Claire Liu

Camila Giorgi vs (9) Veronika Kudermetova

(7) Daria Kasatkina vs Elena Rybakina

(Q) Taylor Townsend vs (Q) Storm Sanders

(Q) Kayla Day vs (LL) Caroline Dolehide

Bye vs (4) Aryna Sabalenka

(6) Coco Gauff vs Anhelina Kalinina

Naomi Osaka vs Qinwen Zheng

(Q) Elizabeth Mandlik vs Alison Riske-Amritraj

Bye vs (2) Paula Badosa