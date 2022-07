ATP 500 Amburgo: Lorenzo Musetti Super! Semifinale per lui

Bellissima prova di Lorenzo Musetti che approda in semifinale nel torneo ATP 500 di Amburgo.

Il 20enne di Carrara, n.62 ATP, ha sconfitto nei quarti di finale lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n.35 del ranking con il risultato di 64 63 giocando una partita praticamente perfetta.

In semifinale l’azzurro sfiderà Francisco Cerundolo classe 1998 e n.30 del mondo.

Per Lorenzo si tratta dell’ottava volta in carriera tra i migliori otto di un torneo ATP – la quarta in questo 20022, la terza in un “500”.

Nel primo set Lorenzo dopo aver piazzato il break sul 2 pari (game di risposta giocato in maniera spettacolare), cedeva la battuta nel gioco successivo con lo spagnolo che impattava sul 3 pari.

Sul 3 pari nuovo break di Musetti che questa volta concedeva soltanto due punti nei restanti due turni di battuta conquistando la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set l’azzurro si portava sul 4 a 1 con doppio break. Lo spagnolo toglieva un servizio a Musetti che sul 4 a 3, 40 pari ed era alla battuta, approfittava di due errori consecutivi dell’iberico per portare a casa il gioco e poi sul 3 a 5 lo spagnolo, al servizio, commetteva altri 4 errori gratuiti.

Lorenzo in questo modo metteva a segno un nuovo break e portava a casa la partita per 6 a 3.

ATP Hamburg Alejandro Davidovich Fokina Alejandro Davidovich Fokina 4 3 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-5 → 4-5 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Davidovich Fokina 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 2-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

0 ACES 21 DOUBLE FAULTS 042/62 (68%) FIRST SERVE 40/54 (74%)23/42 (55%) 1ST SERVE POINTS WON 24/40 (60%)8/20 (40%) 2ND SERVE POINTS WON 11/14 (79%)2/7 (29%) BREAK POINTS SAVED 2/4 (50%)10 SERVICE GAMES PLAYED 916/40 (40%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 19/42 (45%)3/14 (21%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 12/20 (60%)2/4 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 5/7 (71%)9 RETURN GAMES PLAYED 1031/62 (50%) SERVICE POINTS WON 35/54 (65%)19/54 (35%) RETURN POINTS WON 31/62 (50%)50/116 (43%) TOTAL POINTS WON 66/116 (57%)