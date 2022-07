ITF F.B.M Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti, brillano le azzurre: Subito fuori Raggi. Bene Crescenzi, Pieri, Mazzola e Arcidiacono

Una domenica ricca di partite per la seconda edizione dell’ITF F.B.M. Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti, torneo internazionale femminile con 25mila dollari di montepremi, che si disputa sui campi dello Junior Tennis Perugia fino al 24 luglio.

Con la partenza del tabellone di qualificazione, sono state ben 24 le sfide al circolo di via XX settembre. E non sono mancate le sorprese. Ad iniziare dall’eliminazione della ternana Angelica Raggi, accreditata della terza testa di serie delle ‘quali’, sorpresa dalla romana Giulia Crescenzi che si è imposta in un match comunque equilibrato. Eliminata anche la sesta testa di serie, la boliviana Zeballos Melgar, sconfitta al super tie-break dalla rumena Tanasie. Bella prestazione per la lucchese Tatiana Pieri, nr. 12 delle ‘quali’, che ha lasciato briciole all’argentina Blatter, così come la riccionese Alessandra Mazzola che nel derby azzurro ha superato Linda Salvi. Avanti dopo altro derby azzurro la lombarda Federica Arcidiacono, solida contro l’aretina Matilde Mariani. Da segnalare poi la bella prestazione della romana Giulia Carbonaro al cospetto dell’argentina Faga. Niente da fare invece per la beniamina di casa Marianna Pipitone, tesserata per lo Junior Tennis Perugia, sconfitta dalla valtellinese Federica Rossi settima testa di serie e per campellina Elettra Gradassi, che per un set ha tenuto testa alla altoatesina Laura Mair; qualificata per il secondo turno pure la patavina Gloria Ceschi capace di domare la lettone Semenistaja ed anche la ligure Denise Valente dopo autentica battaglia contro la vicentina Greco Lucchina. Nella giornata di lunedì ancora spazio alle ‘quali’, con ben 12 incontri mentre il Main Draw scatterà martedì. Non mancheranno le attività collaterali alla seconda edizione dell’ITF F.B.M Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti: ci sarà come ospite d’onore Andrea Temesvari, che allo Junior vinse gli Internazionali nel 1983 ed è stata anche nr.7 mondiale. Temesvari si intratterrà diversi giorni palleggiando anche con i giovani allievi della scuola tennis e con gli associati del club.

Risultati Primo Turno Qualificazioni

Ines Ibbou (Alg, 9) b. Anastasia Piangerelli (Ita) 62 63

Giulia Carbonaro (Ita) b. Sol Faga (Arg) 62 63

Giulia Crescenzi (Ita) b. Angelica Raggi (Ita, 3) 64 76

Lavinia Tanasie (Rou) b. Noelia Zeballos Melgar (Bol, 6) 62 46 105

Marian Gomez Pezuela Cano (Mex) b. Benedetta Ortenzi (Ita) 75 36 106

Tatiana Pieri (Ita, 12) b. Luciana Blatter (Arg) 61 60

Ziva Falkner (Slo, 4) b. Briana Szabo (Rou) 64 62

Alessanda Mazzola (Ita) b. Linda Salvi (Ita) 62 62

Martha Matoula (Gre) b. Gaia Squarcialupi (Ita) 67 63 104

Federica Arcidiacono (Ita, 8) b. Matilde Mariani (Ita) 63 62

Daria Lopatetska (Ucr, 10) b. Lily Elda Haseth (Nor) 62 62

Linda Mair (Ita) b. Elettra Gradassi (Ita) 76 60

Gloria Ceschi (Ita) b. Marija Semenistaja (Lat) 61 63

Denise Valente (Ita) b. Greta Greco Lucchina (Ita) 46 63 105

Federica Rossi (Ita, 7) b. Marianna Pipitone (Ita) 62 60