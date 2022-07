ATV Tennis Open – Verena Meliss: “Ho pensato di smettere, ora voglio rilanciarmi”

Una splendida Verena Meliss batte Victoria Jimenez Kasintseva (Andorra) 3-6 7-5 6-1 e vola al secondo turno dell’ATV Tennis Open: “Sono felice. I tanti infortuni subiti negli ultimi anni mi hanno fatto pensare più volte di appendere la racchetta al chiodo. Grazie alla mia famiglia e a coach Manuel Gasbarri non ho mollato: spero che questa vittoria mi rilanci”. L’atleta del Tennis Club Rungg ha incontrato Matteo Berrettini al Circolo Antico Tiro a Volo: “Siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tantissimi tornei giovanili in giro per l’Europa. Mi ha fatto piacere rivederlo, è rimasto lo stesso di sempre”. Fuori Martina Di Giuseppe, sconfitta dalla romena Andreea Prisacariu, fuori Nuria Brancaccio, battuta dall’altra romena Irina Bara, e fuori anche Camilla Rosatello: passa la francese Chloe Paquet, testa di serie numero 1 del tabellone.

Gli ultimi risultati di mercoledì 13 luglio

Primo turno

Verena Meliss b. Victoria Jimenez Kasintseva 3-6 7-5 6-1

Andreea Prisacariu b. Martina Di Giuseppe 6-4 7-6(4)

Irina Bara b. Nuria Brancaccio 6-4 2-6 6-1

Chloe Paquet b. Camilla Rosatello 6-4 6-3