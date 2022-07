Wimbledon: Parla Carlos Alcaraz dopo la sconfitta contro Sinner “E’ stato migliore di me e meritava di vincere”

Carlos Alcaraz è stato eliminato domenica negli ottavi di finale di Wimbledon dopo una grande battaglia contro Jannik Sinner, in quello che è stato il primo di molti duelli che ci saranno tra i due nei tornei dello Slam. Il giovane spagnolo si è presentato, dopo la sconfitta, in sala stampa e, senza sorpresa, ha dichiarato di essere deluso dal risultato.

ANALISI DELLA PARTITA

E’ stato migliore di me e meritava di vincere. Ovviamente non ho giocato al livello che mi aspettavo. Ho iniziato in modo molto irregolare, i primi due set sono stati pessimi e questo mi è già successo a Parigi. È qualcosa che devo correggere e su cui lavorerò perché non posso permetterlo quando gioco contro i migliori nei Grand Slam.

PARTITA SUL CAMPO CENTRALE

Sono entrato in campo piuttosto nervoso. Jannik ha gestito la pressione meglio di me. Ho cercato di non pensare troppo al punteggio e di continuare a progredire, penso che nel terzo set sono migliorato un po’, anche se lui ha avuto la possibilità di brekkare il mio servizio e nel quarto set poi ho avuto diverse opportunità che non sono riuscito a sfruttare.

RIVALITÀ CON SINNER

Cercherò di diventare uno dei migliori giocatori del mondo e credo che anche Jannik sia in lotta per raggiungere questo obiettivo, quindi spero che avremo una rivalità importante e che ci affronteremo nei migliori tornei del mondo.