Challenger Malaga, Troyes, Luedenscheid e Cali: I risultati con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

CHALLENGER Malaga (Spagna) – Quarti di Finale, cemento

1. [6] Altug Celikbilekvs [WC] Alberto Barroso Campos

2. [5] Emilio Gomez vs [Q] James McCabe



3. Daniel Masur vs [7] Michael Mmoh (non prima ore: 19:00)



4. [4] Constant Lestienne vs [Alt] Steven Diez



Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [1] Victor Vlad Cornea / Arjun Kadhe vs Altug Celikbilek / Dmitry Popko



2. Daniel Cukierman / Emilio Gomez vs [2] Yuki Bhambri / Saketh Myneni



CHALLENGER Troyes (Francia) – 2° Turno – Quarti di Finale, terra battuta

ATP Troyes Arthur Fils Arthur Fils 0 6 0 Francesco Maestrelli • Francesco Maestrelli 0 1 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Maestrelli 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 4-1 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Maestrelli 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Fils 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. [WC] Arthur Filsvs [Q] Francesco Maestrelli

2. [7] Michael Geerts vs [Q] Clement Tabur



3. Calvin Hemery vs Juan Bautista Torres



4. [1] Nino Serdarusic OR Benjamin Hassan vs [WC] Arthur Fils OR [Q] Francesco Maestrelli



5. [3] Thiago Agustin Tirante / Juan Bautista Torres vs [2] Theo Arribage / Luca Sanchez



Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Nino Serdarusic vs Benjamin Hassan



ATP Troyes Nino Serdarusic [1] Nino Serdarusic [1] 0 4 Benjamin Hassan • Benjamin Hassan 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Hassan 4-3 N. Serdarusic 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 B. Hassan 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 N. Serdarusic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 B. Hassan 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-2 → 2-2 N. Serdarusic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. Hassan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Serdarusic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

2. Filip Cristian Jianu vs [2] Thiago Agustin Tirante



ATP Troyes Filip Cristian Jianu Filip Cristian Jianu 0 0 Thiago Agustin Tirante [2] Thiago Agustin Tirante [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. Nikolas Sanchez Izquierdo vs Raul Brancaccio



4. [7] Michael Geerts OR [Q] Clement Tabur vs Filip Cristian Jianu OR [2] Thiago Agustin Tirante



5. Matteo Martineau / Jakub Paul vs [4] Inigo Cervantes / Oriol Roca Batalla



13:00 Haase R. (Ned) – Kovalik J. (Svk)

14:30 Cecchinato M. (Ita) – Medjedovic H. (Srb)



14:30 Cuevas P. (Uru) – Zhang Z. (Chn)



16:00 Jarry N. (Chi) – Rodriguez Taverna S. (Arg)



CHALLENGER Cali (Colombia), Semifinali – terra battuta

1. Nicolas Alvarezvs [2] Facundo Mena

2. [8] Miljan Zekic vs Nicolas Mejia (non prima ore: 20:00)



3. [5] Viktor Durasovic / Goncalo Oliveira vs [WC] Mateo Gomez / Andres Urrea OR Malek Jaziri / Adrian Menendez-Maceiras (non prima ore: 21:30)



1. [1] N.Sriram Balaji/ Jeevan NedunchezhiyanOR [Alt] Ignacio Carou/ Facundo Menavs [Alt] Keegan Smith/ Evan Zhu