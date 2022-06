WTA 500 Eastbourne e WTA 250 Bad Homburg: I risultati con il dettaglio del Day 3. Camila Giorgi agli ottavi a Eastbourne. Martina Trevisan in campo in Germania (LIVE)

Esordio vittorioso per Camila Giorgi nel torneo WTA 500 di Eastbourne.

La 30enne di Macerata, n.26 del ranking e dodicesima testa di serie, ha sconfitto al secondo turno battendo 75 64, in un’ora e quaranta minuti di gioco, la canadese Rebecca Marino, n.107 WTA, ripescata in tabellone come lucky loser.

Mercoledì al terzo turno Giorgi troverà dall’altra parte della rete la spagnola Garbine Muguruza, n.10 del ranking e 5 del seeding

WTA 500 Eastbourne (Regno Unito) – 2° Turno, erba

WTA Eastbourne Karolina Pliskova [4] Karolina Pliskova [4] 6 4 4 Katie Boulter Katie Boulter 1 6 6 Vincitore: K. Boulter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Karolina Pliskova 0-15 15-15 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Katie Boulter 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Karolina Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Katie Boulter 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Karolina Pliskova 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 Katie Boulter 15-0 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 Karolina Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Katie Boulter 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Karolina Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-0 → 5-0 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(4) Karolina Pliskovavs Katie Boulter

(8) Jelena Ostapenko vs Ajla Tomljanovic



WTA Eastbourne Jelena Ostapenko [8] Jelena Ostapenko [8] 6 6 Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 4 4 Vincitore: J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 Ajla Tomljanovic 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 df 2-1 → 2-2 Jelena Ostapenko 15-0 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Ajla Tomljanovic 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo vs Ons Jabeur / Serena Williams Non prima 17:30



Court 1 – ore 12:00

Rebecca Marino vs (12) Camila Giorgi



WTA Eastbourne Rebecca Marino Rebecca Marino 5 4 Camila Giorgi [12] Camila Giorgi [12] 7 6 Vincitore: C. Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Rebecca Marino 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Camila Giorgi 0-15 df 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Rebecca Marino 0-15 0-30 15-30 30-40 3-4 → 3-5 Camila Giorgi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Rebecca Marino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Rebecca Marino 30-0 df 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Camila Giorgi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Rebecca Marino 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Rebecca Marino 30-0 30-15 30-30 df 30-40 5-6 → 5-7 Camila Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Rebecca Marino 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Rebecca Marino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Rebecca Marino 0-15 15-15 30-15 3-2 → 4-2 Camila Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 3-2 Rebecca Marino 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Rebecca Marino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 df 40-15 0-0 → 0-1

Marta Kostyuk vs (7) Barbora Krejcikova



WTA Eastbourne Marta Kostyuk Marta Kostyuk 4 6 6 Barbora Krejcikova [7] Barbora Krejcikova [7] 6 3 4 Vincitore: M. Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 df 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Marta Kostyuk 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 df 5-3 → 6-3 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Marta Kostyuk 15-0 df 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(1) Paula Badosa vs Jodie Burrage



Court 2 – ore 12:00

Donna Vekic vs (14) Petra Kvitova



WTA Eastbourne Donna Vekic • Donna Vekic 0 1 4 Petra Kvitova [14] Petra Kvitova [14] 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Donna Vekic 4-4 Petra Kvitova 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Petra Kvitova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 Donna Vekic 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 Petra Kvitova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Petra Kvitova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Petra Kvitova 15-0 30-0 df 40-0 1-5 → 1-6 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Petra Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Donna Vekic 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Petra Kvitova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 Petra Kvitova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Anhelina Kalinina vs (3) Maria Sakkari



(10) Jil Teichmann vs Harriet Dart



Desirae Krawczyk / Shelby Rogers vs Harriet Dart / Heather Watson



WTA Eastbourne Desirae Krawczyk / Shelby Rogers • Desirae Krawczyk / Shelby Rogers 0 5 2 Harriet Dart / Heather Watson Harriet Dart / Heather Watson 0 7 4 Match sospeso - Oscurità Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Desirae Krawczyk / Shelby Rogers 2-4 Harriet Dart / Heather Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Desirae Krawczyk / Shelby Rogers 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Harriet Dart / Heather Watson 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Desirae Krawczyk / Shelby Rogers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Harriet Dart / Heather Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Desirae Krawczyk / Shelby Rogers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Harriet Dart / Heather Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 5-6 → 5-7 Desirae Krawczyk / Shelby Rogers 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Harriet Dart / Heather Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Desirae Krawczyk / Shelby Rogers 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Harriet Dart / Heather Watson 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Desirae Krawczyk / Shelby Rogers 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Harriet Dart / Heather Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Desirae Krawczyk / Shelby Rogers 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Harriet Dart / Heather Watson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Desirae Krawczyk / Shelby Rogers 15-0 30-0 df 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Harriet Dart / Heather Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Desirae Krawczyk / Shelby Rogers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

Court 4 – ore 12:00

Kaia Kanepi vs (15) Beatriz Haddad Maia Inizio 11:00



WTA Eastbourne Kaia Kanepi Kaia Kanepi 4 6 3 Beatriz Haddad Maia [15] Beatriz Haddad Maia [15] 6 3 6 Vincitore: B. Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Beatriz Haddad Maia 15-0 df 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Kaia Kanepi 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Kaia Kanepi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Kaia Kanepi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 df 1-2 → 2-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 1-1 → 1-2 Kaia Kanepi 0-15 df 15-15 30-15 40-30 0-1 → 1-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Kaia Kanepi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Kaia Kanepi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Kaia Kanepi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Kaia Kanepi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-0 → 3-0 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Kaia Kanepi 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Kaia Kanepi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Kaia Kanepi 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Kaia Kanepi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 Kaia Kanepi 15-0 30-0 40-15 0-2 → 1-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Kaia Kanepi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1

Lauren Davis vs (11) Madison Keys



WTA Eastbourne Lauren Davis Lauren Davis 4 3 Madison Keys [11] Madison Keys [11] 6 6 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Lauren Davis 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df A-40 2-5 → 3-5 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Lauren Davis 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 df 40-15 ace 2-2 → 2-3 Lauren Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Lauren Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 df 0-1 → 1-1 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Lauren Davis 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Lauren Davis 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 Lauren Davis 0-15 15-15 df 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Madison Keys 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Lauren Davis 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Lauren Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

(3) Nicole Melichar-Martinez / (3) Shuai Zhang vs Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko



Court 5 – ore 12:00

(13) Elise Mertens vs Kirsten Flipkens



WTA Eastbourne Elise Mertens [13] Elise Mertens [13] 2 6 1 Kirsten Flipkens Kirsten Flipkens 6 2 6 Vincitore: K. Flipkens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Elise Mertens 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Kirsten Flipkens 15-0 15-15 1-4 → 1-5 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Kirsten Flipkens 15-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Elise Mertens 15-0 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 Kirsten Flipkens 15-0 30-0 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Elise Mertens 0-15 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Kirsten Flipkens 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Elise Mertens 15-0 df 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Kirsten Flipkens 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Kirsten Flipkens 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Kirsten Flipkens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Elise Mertens 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Kirsten Flipkens 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Kirsten Flipkens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Kirsten Flipkens 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Elise Mertens 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Kirsten Flipkens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Elise Mertens 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Shelby Rogers vs Viktoriya Tomova Non prima 14:00



WTA Eastbourne Shelby Rogers Shelby Rogers 6 3 2 Viktoriya Tomova Viktoriya Tomova 4 6 6 Vincitore: V. Tomova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Shelby Rogers 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Shelby Rogers 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Shelby Rogers 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 df 40-30 0-1 → 0-2 Shelby Rogers 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Shelby Rogers 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Shelby Rogers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Shelby Rogers 0-15 0-30 15-30 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Shelby Rogers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Shelby Rogers 15-0 40-0 5-4 → 6-4 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Shelby Rogers 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Shelby Rogers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Shelby Rogers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Shelby Rogers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 12 – ore 12:00

Latisha Chan / Samantha Stosur vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang



WTA Eastbourne Latisha Chan / Samantha Stosur • Latisha Chan / Samantha Stosur 6 1 0 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 2 6 1 Vincitori: Y. Xu / Z. Yang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Latisha Chan / Samantha Stosur 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-30 df 30-30 40-30 40-40 1-5 → 1-6 Latisha Chan / Samantha Stosur 0-15 15-15 30-15 40-15 df 40-30 40-40 1-4 → 1-5 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Latisha Chan / Samantha Stosur 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Latisha Chan / Samantha Stosur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Latisha Chan / Samantha Stosur 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Latisha Chan / Samantha Stosur 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Latisha Chan / Samantha Stosur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Latisha Chan / Samantha Stosur 15-0 30-0 1-0 → 2-0 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

(9) Elena Rybakina vs Lesia Tsurenko



WTA Eastbourne Elena Rybakina [9] Elena Rybakina [9] 6 5 3 Lesia Tsurenko Lesia Tsurenko 1 7 6 Vincitore: L. Tsurenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Lesia Tsurenko 15-0 30-0 df 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 Lesia Tsurenko 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Elena Rybakina 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Lesia Tsurenko 0-15 15-15 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Lesia Tsurenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Lesia Tsurenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Lesia Tsurenko 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Lesia Tsurenko 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Lesia Tsurenko 15-0 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Lesia Tsurenko 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 2-3 Elena Rybakina 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Lesia Tsurenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 Lesia Tsurenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Lesia Tsurenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Elena Rybakina 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Lesia Tsurenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 df 40-A 3-0 → 4-0 Elena Rybakina 0-15 2-0 → 3-0 Lesia Tsurenko 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Elena Rybakina 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Aleksandra Krunic / Magda Linette vs Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia



WTA Eastbourne Aleksandra Krunic / Magda Linette Aleksandra Krunic / Magda Linette 40 6 0 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia • Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 30 2 3 Doppio fallo A. Danilina - n.1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-3 Aleksandra Krunic / Magda Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-2 → 0-3 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Aleksandra Krunic / Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Aleksandra Krunic / Magda Linette 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Aleksandra Krunic / Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Aleksandra Krunic / Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Aleksandra Krunic / Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

WTA 250 Bad Homburg (Germania) 1° Turno, erba

Centre Court – ore 12:00

Sabine Lisicki vs Tamara Korpatsch



WTA Bad Homburg Sabine Lisicki Sabine Lisicki 6 7 Tamara Korpatsch Tamara Korpatsch 4 6 Vincitore: S. Lisicki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 5*-1 5-2* 5*-2 df 5-3* 6*-3 6-3* 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 Sabine Lisicki 15-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Sabine Lisicki 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Sabine Lisicki 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Tamara Korpatsch 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 df 3-3 → 3-4 Sabine Lisicki 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Sabine Lisicki 15-0 30-0 df 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Sabine Lisicki 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sabine Lisicki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 5-4 Sabine Lisicki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Sabine Lisicki 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Sabine Lisicki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 0-2 → 0-3 Sabine Lisicki 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Anastasia Gasanova vs (3) Angelique Kerber Non prima 12:00



WTA Bad Homburg Anastasia Gasanova Anastasia Gasanova 2 2 Angelique Kerber [3] Angelique Kerber [3] 6 6 Vincitore: A. Kerber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Angelique Kerber 30-15 40-15 40-30 40-15 2-5 → 2-6 Anastasia Gasanova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Angelique Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Anastasia Gasanova 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 Angelique Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Anastasia Gasanova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 Angelique Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Anastasia Gasanova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Angelique Kerber 0-15 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Anastasia Gasanova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Angelique Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 df 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 Anastasia Gasanova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Angelique Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Anastasia Gasanova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Angelique Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Anastasia Gasanova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Bianca Andreescu vs (7) Martina Trevisan



WTA Bad Homburg Bianca Andreescu Bianca Andreescu 6 6 Martina Trevisan [7] Martina Trevisan [7] 3 1 Vincitore: B. Andreescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 df 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-0 → 4-1 Martina Trevisan 0-15 0-30 df 0-40 3-0 → 4-0 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 df 40-15 2-0 → 3-0 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Martina Trevisan 15-0 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Bianca Andreescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 Martina Trevisan 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 1-0

(4) Simona Halep vs Katerina Siniakova Non prima 16:30



WTA Bad Homburg Simona Halep [4] • Simona Halep [4] 0 4 6 0 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 0 6 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Simona Halep 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Simona Halep 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-3 → 4-3 Simona Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Simona Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Simona Halep 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Simona Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Simona Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Simona Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Simona Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Katerina Siniakova 15-0 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Simona Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(1) Daria Kasatkina vs Jule Niemeier Non prima 18:00



Court 1 – ore 11:00

Alison Van Uytvanck vs (6) Amanda Anisimova



WTA Bad Homburg Alison Van Uytvanck Alison Van Uytvanck 6 3 6 Amanda Anisimova [6] Amanda Anisimova [6] 3 6 7 Vincitore: A. Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-0* 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3-2* 4*-2 4-3* 4*-3 4-4* 4*-5 4-5* 4*-6 6-6 → 6-7 Alison Van Uytvanck 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Alison Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Alison Van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Alison Van Uytvanck 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Alison Van Uytvanck 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Alison Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Alison Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Amanda Anisimova 15-0 df 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Alison Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Alison Van Uytvanck 0-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Alison Van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Alison Van Uytvanck 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Amanda Anisimova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Alison Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Alison Van Uytvanck 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Amanda Anisimova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Alison Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Amanda Anisimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 Alison Van Uytvanck 15-0 30-0 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Kamilla Rakhimova vs Caroline Garcia 2T



WTA Bad Homburg Kamilla Rakhimova Kamilla Rakhimova 3 4 Caroline Garcia Caroline Garcia 6 6 Vincitore: C. Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 30-15 4-5 → 4-6 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Kamilla Rakhimova 15-0 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 Caroline Garcia 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Kamilla Rakhimova 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 df 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Caroline Garcia 40-30 3-3 → 3-4 Kamilla Rakhimova 2-3 → 3-3 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 df 2-2 → 2-3 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-30 1-2 → 2-2 Caroline Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 df 40-0 0-1 → 1-1 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Sloane Stephens / Katie Swan vs (3) Nadiia Kichenok / (3) Raluca Olaru



WTA Bad Homburg Sloane Stephens / Katie Swan Sloane Stephens / Katie Swan 5 3 Nadiia Kichenok / Raluca Olaru [3] Nadiia Kichenok / Raluca Olaru [3] 7 6 Vincitori: N. Kichenok / R. Olaru Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sloane Stephens / Katie Swan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 Nadiia Kichenok / Raluca Olaru 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Sloane Stephens / Katie Swan 0-15 15-15 30-15 40-15 df 2-4 → 3-4 Nadiia Kichenok / Raluca Olaru 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Sloane Stephens / Katie Swan 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Nadiia Kichenok / Raluca Olaru 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Sloane Stephens / Katie Swan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Nadiia Kichenok / Raluca Olaru 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Sloane Stephens / Katie Swan 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Nadiia Kichenok / Raluca Olaru 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-6 → 5-7 Sloane Stephens / Katie Swan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Nadiia Kichenok / Raluca Olaru 15-0 df 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Sloane Stephens / Katie Swan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Nadiia Kichenok / Raluca Olaru 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Sloane Stephens / Katie Swan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Nadiia Kichenok / Raluca Olaru 15-0 30-0 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Sloane Stephens / Katie Swan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Nadiia Kichenok / Raluca Olaru 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Sloane Stephens / Katie Swan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 1-1 → 2-1 Nadiia Kichenok / Raluca Olaru 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sloane Stephens / Katie Swan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(4) Kaitlyn Christian / (4) Lidziya Marozava vs Vivian Heisen / Samantha Murray Sharan



WTA Bad Homburg Kaitlyn Christian / Lidziya Marozava [4] • Kaitlyn Christian / Lidziya Marozava [4] 0 5 6 Vivian Heisen / Samantha Murray Sharan Vivian Heisen / Samantha Murray Sharan 0 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Kaitlyn Christian / Lidziya Marozava 6-5 Kaitlyn Christian / Lidziya Marozava 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Vivian Heisen / Samantha Murray Sharan 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Kaitlyn Christian / Lidziya Marozava 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Vivian Heisen / Samantha Murray Sharan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Kaitlyn Christian / Lidziya Marozava 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Vivian Heisen / Samantha Murray Sharan 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 Kaitlyn Christian / Lidziya Marozava 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Vivian Heisen / Samantha Murray Sharan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df 1-2 → 2-2 Kaitlyn Christian / Lidziya Marozava 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Vivian Heisen / Samantha Murray Sharan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Kaitlyn Christian / Lidziya Marozava 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Vivian Heisen / Samantha Murray Sharan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Kaitlyn Christian / Lidziya Marozava 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Vivian Heisen / Samantha Murray Sharan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Kaitlyn Christian / Lidziya Marozava 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Vivian Heisen / Samantha Murray Sharan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 Kaitlyn Christian / Lidziya Marozava 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Vivian Heisen / Samantha Murray Sharan 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Kaitlyn Christian / Lidziya Marozava 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Vivian Heisen / Samantha Murray Sharan 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Kaitlyn Christian / Lidziya Marozava 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Vivian Heisen / Samantha Murray Sharan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Kaitlyn Christian / Lidziya Marozava 0-15 15-15 30-15 40-15 df 0-0 → 1-0

Julia Lohoff / Kamilla Rakhimova vs (2) Alicja Rosolska / (2) Erin Routliffe



Court 2 – ore 11:00

(1) Eri Hozumi / (1) Makoto Ninomiya vs Katarzyna Piter / Kimberley Zimmermann



WTA Bad Homburg Eri Hozumi / Makoto Ninomiya [1] • Eri Hozumi / Makoto Ninomiya [1] 6 6 1 Katarzyna Piter / Kimberley Zimmermann Katarzyna Piter / Kimberley Zimmermann 7 4 0 Vincitori: E. Hozumi / M. Ninomiya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 df 5-4 → 6-4 Katarzyna Piter / Kimberley Zimmermann 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Katarzyna Piter / Kimberley Zimmermann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-1 → 5-2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Katarzyna Piter / Kimberley Zimmermann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Katarzyna Piter / Kimberley Zimmermann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 1-1 → 2-1 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Katarzyna Piter / Kimberley Zimmermann 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1*-4 1-5* 1*-6 1-6* 2*-6 3*-6 ace 6-6 → 6-7 Katarzyna Piter / Kimberley Zimmermann 15-0 30-0 40-30 6-5 → 6-6 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Katarzyna Piter / Kimberley Zimmermann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Katarzyna Piter / Kimberley Zimmermann 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Katarzyna Piter / Kimberley Zimmermann 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Katarzyna Piter / Kimberley Zimmermann 15-0 30-0 df 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 df 0-2 → 1-2 Katarzyna Piter / Kimberley Zimmermann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1

Anastasia Potapova / Yana Sizikova vs Miyu Kato / Aldila Sutjiadi



WTA Bad Homburg Anastasia Potapova / Yana Sizikova Anastasia Potapova / Yana Sizikova 7 7 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 6 6 Vincitori: A. Potapova / Y. Sizikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-0 ace 2-0* 3*-0 3-0* 3*-1 4-1* 4*-1 5-1* 5*-2 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 ace 1-1 → 2-1 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 df 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3*-0 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4*-3 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8*-7 8-8* 9-8* 6-6 → 7-6 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-6 → 6-6 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-1 → 3-1 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 15-0 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Anna Bondar / Greet Minnen vs Tereza Mihalikova / Aliaksandra Sasnovich



WTA Bad Homburg Anna Bondar / Greet Minnen Anna Bondar / Greet Minnen 3 5 Tereza Mihalikova / Aliaksandra Sasnovich Tereza Mihalikova / Aliaksandra Sasnovich 6 7 Vincitori: T. Mihalikova / A. Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Tereza Mihalikova / Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 df 5-6 → 5-7 Anna Bondar / Greet Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Tereza Mihalikova / Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Anna Bondar / Greet Minnen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Tereza Mihalikova / Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Anna Bondar / Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Tereza Mihalikova / Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 Anna Bondar / Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Tereza Mihalikova / Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Anna Bondar / Greet Minnen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Tereza Mihalikova / Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 df 1-0 → 1-1 Anna Bondar / Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tereza Mihalikova / Aliaksandra Sasnovich 15-0 df 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Anna Bondar / Greet Minnen 0-15 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Tereza Mihalikova / Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Anna Bondar / Greet Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Tereza Mihalikova / Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 Anna Bondar / Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Tereza Mihalikova / Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Anna Bondar / Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Tereza Mihalikova / Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Alena Fomina-Klotz / Anastasia Gasanova vs Xinyun Han / Renata Voracova



WTA Bad Homburg Alena Fomina-Klotz / Anastasia Gasanova Alena Fomina-Klotz / Anastasia Gasanova 6 5 Xinyun Han / Renata Voracova Xinyun Han / Renata Voracova 4 7 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Alena Fomina-Klotz / Anastasia Gasanova 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Xinyun Han / Renata Voracova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Alena Fomina-Klotz / Anastasia Gasanova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Xinyun Han / Renata Voracova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Alena Fomina-Klotz / Anastasia Gasanova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Xinyun Han / Renata Voracova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Alena Fomina-Klotz / Anastasia Gasanova 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Xinyun Han / Renata Voracova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Alena Fomina-Klotz / Anastasia Gasanova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-3 → 1-3 Xinyun Han / Renata Voracova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Alena Fomina-Klotz / Anastasia Gasanova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Xinyun Han / Renata Voracova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Alena Fomina-Klotz / Anastasia Gasanova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Xinyun Han / Renata Voracova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Alena Fomina-Klotz / Anastasia Gasanova 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Xinyun Han / Renata Voracova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Alena Fomina-Klotz / Anastasia Gasanova 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Xinyun Han / Renata Voracova 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 Alena Fomina-Klotz / Anastasia Gasanova 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 2-1 → 3-1 Xinyun Han / Renata Voracova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Alena Fomina-Klotz / Anastasia Gasanova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Xinyun Han / Renata Voracova 0-15 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Elixane Lechemia / Sabrina Santamaria vs Oksana Kalashnikova / Ingrid Neel



