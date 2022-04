Stan Wawrinka si cancella da Madrid perchè vuole allenarsi. Medvedev dà forfait a Madrid e Roma

Stan Wawrinka, 37 anni ex top tre del mondo, è stato fuori dal circuito per più di un anno a causa di un grave infortunio al piede e il suo ritorno è stato complicato. Lo svizzero ha perso i suoi primi due incontri 2022 (Marbella e Monte Carlo), dove è apparso visibilmente fuori forma, e ora ha deciso che deve tornare ad allenarsi.

L’elvetico, che non era iscritto ai tornei nelle prossime due settimane, si è ritirato questo mercoledì dall’ATP Masters 1000 di Madrid e non tornerà alle competizioni fino alla settimana dell’ATP Masters 1000 di Roma, in cui è entrato con il ranking protetto.

Wawrinka ha ancora in programma di competere nell’ATP 250 di Ginevra per cercare di arrivare nella migliore forma possibile al Roland Garros.

Brutte notizie per Daniil Medvedev. Recentemente operato per un’ernia, tutto indica che solo con un miracolo possa giocare il Roland Garros. Il russo si è anche ritirato dal Masters 1000 di Roma, dopo aver dato forfait già da Madrid, rendendo il Grand Slam francese un miraggio.

In questo modo, sta diventando sempre più probabile che Medvedev non calpesterà la terra battuta nel 2022, qualcosa che renderà questo un po’ più complesso per la corsa alla leadership della classifica ATP anche se ha pochi punti da difendere in questa fase della stagione.

Poi arriverà l’estate dei campi duri, dove Medvedev conserva la maggior parte dei punti conquistati, mentre su erba saranno pochi i punti da difendere.