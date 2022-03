Masters 1000 e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Sabato 26 Marzo 2022

STADIUM – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Daniil Medvedev vs [WC] Andy Murray

2. [9] Danielle Collins vs [Q] Vera Zvonareva

3. Karolina Muchova vs Naomi Osaka

4. [3] Stefanos Tsitsipas vs [Q] J.J. Wolf (non prima ore: 00:00)

5. Kaia Kanepi vs [8] Ons Jabeur (non prima ore: 02:00)

GRANDSTAND – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [22] Belinda Bencic vs Heather Watson

2. Arthur Rinderknech vs [8] Hubert Hurkacz

3. Miomir Kecmanovic vs [7] Felix Auger-Aliassime

4. [11] Taylor Fritz vs [Q] Mikhail Kukushkin

5. Ann Li vs Alison Riske (non prima ore: 00:00)

BUTCH BUCHHOLZ – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Katerina Siniakova vs [WC] Daria Saville

2. Irina-Camelia Begu vs Aliaksandra Sasnovich (non prima ore: 17:30)

3. [32] Albert Ramos-Vinolas vs Sebastian Korda

4. [12] Denis Shapovalov vs Lloyd Harris

5. Marton Fucsovics vs [14] Carlos Alcaraz

COURT 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tommy Paul vs [23] Karen Khachanov

2. [Q] Yoshihito Nishioka vs [24] Daniel Evans

3. [LL] Lucia Bronzetti vs [Q] Anna Kalinskaya

4. [18] Nikoloz Basilashvili vs Jenson Brooksby

5. [21] Marin Cilic vs Alexei Popyrin

COURT 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Kamil Majchrzak vs [15] Roberto Bautista Agut

2. Alexa Guarachi / Yifan Xu vs Nadiia Kichenok / Raluca Olaru

3. [ALT] Ekaterina Alexandrova / Zhaoxuan Yang vs [3] Samantha Stosur / Shuai Zhang

4. [6] Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos vs Lidziya Marozava / Sabrina Santamaria

5. [DA SR] Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Natela Dzalamidze / Ulrikke Eikeri

COURT 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jordan Thompson vs [25] Alex de Minaur

2. Pedro Martinez vs [27] Cristian Garin

3. [29] Aslan Karatsev vs Ugo Humbert

4. Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs Pedro Martinez / Lorenzo Sonego

5. Lloyd Glasspool / Michael Venus vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury

COURT 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Raven Klaasen / Ben McLachlan vs [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

2. [4] John Peers / Filip Polasek vs Simone Bolelli / Fabio Fognini

3. Tomislav Brkic / Nikola Cacic vs Reilly Opelka / Jannik Sinner

4. [8] Nicolas Mahut / Fabrice Martin vs [PR] Austin Krajicek / Edouard Roger-Vasselin

5. Sander Gille / Joran Vliegen vs Ivan Dodig / Marcelo Melo

COURT 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [OSE] Alizé Cornet / Jil Teichmann vs [5] Darija Jurak Schreiber / Andreja Klepac

2. [1] Veronika Kudermetova / Elise Mertens vs [OSE] Jasmine Paolini / Tamara Zidansek

3. [OSE] Paula Badosa / Aryna Sabalenka vs Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia

4. Asia Muhammad / Ena Shibahara vs [8] Marie Bouzkova / Lucie Hradecka

5. [WC] Belinda Bencic / Ana Konjuh vs [OSE] Anhelina Kalinina / Elena Rybakina