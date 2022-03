Masters 1000 Miami: Vittoria con brivido per Fabio Fognini che accede al terzo turno

Fabio Fognini soffre ma accede al terzo turno del torneo Masters 1000 di Miami.

Il tennista ligure, testa di serie n.31 e dopo il bye dell’esordio, ha sconfitto questo pomeriggio il giapponese Taro Daniel classe 1993 e n.106 ATP con il risultato di 67 (1) 62 76 (5) dopo 2 ore e 52 minuti di partita.

Al terzo turno Fabio Fognini sfiderà uno tra Rublev o Kyrgios.

Nel primo set Fognini avanti per 5 a 3, nel decimo game sul 5 a 4 perdeva un rocambolesco turno di battuta dopo aver annullato ben sei palle break e mancato tre palle set cedeva il servizio.

Nel tiebreak Fabio spariva dal campo con Daniel che chiudeva la frazione con un ace per 7 punti a 1.

Nel secondo set l’azzurro metteva a segno un break nel secondo gioco ed un altro nell’ottavo game e questa volta chiudeva la frazione senza alcun patema per 6 a 2 senza concedere nulla alla battuta e piazzando ben 4 ace nel game del 4 a 2 tenuto a 15.

Nel terzo set Fabio avanti per 3 a 1 subiva il controbreak nel quinto gioco dopo aver commesso anche un doppio fallo.

Sul 5 pari l’azzurro perdeva malamente il turno di battuta a 15 dopo essersi anche arrabbiato per una chiamata arbitrale qualche punto prima e commettendo doppio fallo sulla palla break.

Nel gioco successivo però il ligure ritornava in partita e brekkava a 0 l’avversario portando la partita al tiebreak.

Nel tiebreak Fognini prendeva subito il controllo portandosi sul 5 a 2 e poi sul 6 a 3 prima di chiudere la partita alla terza palla match a disposizione, ma con la prima al servizio, per 7 punti a 5.

ATP Miami Taro Daniel Taro Daniel 7 2 6 Fabio Fognini [31] Fabio Fognini [31] 6 6 7 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 ace 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 T. Daniel 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-3 → 3-4 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-3 → 2-3 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 F. Fognini 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 2-4 → 2-5 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-3 → 1-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 T. Daniel 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 6*-1 ace 6-6 → 7-6 F. Fognini 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 6-5 → 6-6 T. Daniel 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-3 → 3-4 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 T. Daniel 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

9 ACES 91 DOUBLE FAULTS 767/104 (64%) FIRST SERVE 71/115 (62%)46/67 (69%) 1ST SERVE POINTS WON 50/71 (70%)16/37 (43%) 2ND SERVE POINTS WON 21/44 (48%)4/10 (40%) BREAK POINTS SAVED 8/12 (67%)16 SERVICE GAMES PLAYED 1621/71 (30%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 21/67 (31%)23/44 (52%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 21/37 (57%)4/12 (33%) BREAK POINTS CONVERTED 6/10 (60%)16 RETURN GAMES PLAYED 1662/104 (60%) SERVICE POINTS WON 71/115 (62%)44/115 (38%) RETURN POINTS WON 42/104 (40%)106/219 (48%) TOTAL POINTS WON 113/219 (52%)