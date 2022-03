Due nuovi n.1 dopo Miami?

Il torneo di Miami potrebbe concludersi decretando due nuovi n.1 delle classifiche mondiali.

È certo che accada nel ranking WTA. Ash Barty ha ufficialmente chiesto di esser cancellata dalla classifica mondiale. Se Iga Swiatek vincerà il suo match di esordio a Miami, diventerà ufficialmente n.1 del mondo (nessuna collega potrebbe in quel caso superarla). Se invece perdesse contro la Golubic e Badosa vincesse il torneo, allora la spagnola diventerebbe la nuova n.1.

Non è scontato ma potrebbe accadere anche nella classifica ATP. Se Daniil Medvedev arriverà in semifinale, scavalcherà Novak Djokovic, che come sappiamo non è a Miami, impossibilitato a giocare negli USA poiché non vaccinato.

Nel caso in cui entrambi i ranking ATP e WTA avessero un nuovo n.1 nella stessa settimana, si ripeterebbe quello che è accaduto per l’ultima volta il 18 agosto 2008, quando Rafa Nadal si issò per la prima volta in vetta alla classifica mondiale, insieme ad Ana Ivanovic (che però era già stata n.1 per la sua prima volta il 9 giugno 2008).

