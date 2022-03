Masters 1000 e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Giovedì 24 Marzo 2022. In campo Lorenzo Musetti e il derby Giorgi vs Bronzetti

STADIUM – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Sebastian Korda vs Alejandro Davidovich Fokina

2. Naomi Osaka vs [13] Angelique Kerber (non prima ore: 18:00)

3. [11] Emma Raducanu vs R. Marino or K. Siniakova

4. Federico Delbonis vs [WC] Andy Murray (non prima ore: 00:00)

5. [1] Aryna Sabalenka vs Irina-Camelia Begu (non prima ore: 01:30)

GRANDSTAND – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [18] Leylah Fernandez vs Karolina Muchova

2. Jenson Brooksby vs Federico Coria

3. [PR] Jo-Wilfried Tsonga vs Jordan Thompson

4. Tommy Paul vs Benjamin Bonzi

5. [3] Anett Kontaveit vs Ann Li (non prima ore: 00:00)

BUTCH BUCHHOLZ – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Danielle Collins vs Anna Bondar

2. Magda Linette vs [8] Ons Jabeur

3. Lorenzo Musetti vs Alexei Popyrin

4. Marton Fucsovics vs Marcos Giron

5. [Q] Jack Sock vs Miomir Kecmanovic

COURT 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Emilio Gomez vs [Q] Yoshihito Nishioka

2. Daniel Altmaier vs [Q] J.J. Wolf

3. [27] Camila Giorgi vs [LL] Lucia Bronzetti

4. [Q] Anna Kalinskaya vs [6] Karolina Pliskova

5. [22] Belinda Bencic vs Marta Kostyuk

COURT 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Aljaz Bedene vs Ugo Humbert

2. Pedro Martinez vs Jan-Lennard Struff

3. Heather Watson vs [15] Elina Svitolina

4. [WC] Daria Saville vs [23] Simona Halep

5. [WC] Feliciano Lopez / Stefanos Tsitsipas vs Alexander Bublik / Andrey Golubev

COURT 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lloyd Harris vs Facundo Bagnis

2. [WC] Hubert Hurkacz / John Isner vs Kevin Krawietz / Andreas Mies

3. [WC] Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios vs Santiago Gonzalez / Andres Molteni

4. Sebastian Baez vs Kamil Majchrzak

5. Laslo Djere vs Arthur Rinderknech

COURT 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. J. Teichmann or A. Riske vs [31] Alizé Cornet

2. Aliaksandra Sasnovich vs [25] Daria Kasatkina

3. [32] Sara Sorribes Tormo vs Kaia Kanepi

4. [Q] Vera Zvonareva vs [19] Tamara Zidansek

5. [7] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs vs Ekaterine Gorgodze / Greet Minnen

COURT 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Eri Hozumi / Makoto Ninomiya vs [OSE] Madison Keys / Jessica Pegula

2. [4] Cori Gauff / Catherine McNally vs [DA SR] Tereza Mihalikova / Kveta Peschke

3. Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan vs Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko

4. [5] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Karen Khachanov / Andrey Rublev

5. [Q] Mikhail Kukushkin vs Botic van de Zandschulp