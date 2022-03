Federer dona 500.000$ a sostegno dei bambini ucraini

Roger Federer ha deciso di intervenire a sostegno dei bambini ucraini, costretti in migliaia a lasciare il proprio paese sotto assedio dell’armata russa, o a sopravvivere in patria in condizioni drammatiche. Attraverso la sua fondazione, donerà 500mila dollari a War Child Holland, associazione dedita al soccorso dei bambini che vivono nella violenza e in situazioni di conflitti armati. Con questi fondi, moltissimi bambini potranno ritrovare accesso alla scolarizzazione.

“Io e la mia famiglia siamo pietrificati di fronte alle immagini che giungono dall’Ucraina, il nostro cuore è spezzato per tutti gli innocenti che stanno soffrendo così tanto. Vogliamo la pace” scrive Roger in un tweet. “Provvederemo a dare aiuto ai bambini ucraini che hanno bisogno di assistenza, circa 6 milioni di bambini attualmente non stanno andando a scuola e tutti noi sappiamo quanto sia decisivo assicurare l’accesso all’educazione, vogliamo aiutarli visto che sono costretti ad affrontare questa drammatica situazione. Attraverso la Roger Federer Foundation supporteremo War Child Holland con una donazione di 500.000 $ in modo che i bambini ucraini possano continuare ad andare a scuola”.

Applausi allo svizzero per l’iniziativa.