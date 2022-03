Federer parla a Lenzerheide: “La risonanza è andata bene, a fine estate potrei tornare”

Roger Federer stamattina era sugli spalti della gara di sci (Super Gigante femminile) a Lenzerheide, godendosi il bel sole sul cantone dei Grigioni e ammirando le atlete in gara. La tv svizzera SRF Sport non se l’è lasciato scappare, e Roger ha rilasciato una breve dichiarazione sul proprio stato di salute. È fiducioso di poter tornare in campo, probabilmente non prima della fine dell’estate. Rientro “soft” alla sua Laver Cup? Ecco le parole di Federer

“Sto bene. Ho camminato con le stampelle per 2 mesi e ho dovuto ricominciare tutto da capo. Ma era la cosa giusta. Il ginocchio non andava più bene dopo Wimbledon. Non potevo andare avanti così. Sto ricostruindo il tutto e ora posso pensare lentamente al mio ritorno”. Qualche settimana fa ha fatto una risonanza magnetica: “Il responso è stato molto buono, mi ha dato sicurezza”.

Federer tuttavia non vuole essere messo sotto pressione, e non ha fretta quando dice: “Il ritorno? Ci vorrà sicuramente ancora un po’, magari a fine estate”.

Ma che sciatore era Roger? “Mi piaceva andare forte, anche troppo”, tanto da aver deciso di non sciare praticamente mai per la maggior parte della sua carriera per non incorrere in infortuni.