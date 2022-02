ATP 500 Rio de Janeiro: Carlos Alcaraz elimina anche Fabio Fognini

Anche Fabio Fognini, dopo Matteo Berrettini è stato eliminato da Carlos Alcaraz dal torneo ATP 500 di Rio de Janeiro.

Fognini è stato battuto in semifinale per 62 75, in un’ora e tre quarti di partita, dallo spagnolo, n.29 del ranking e 7 del seeding.

Nel primo set Fabio è partito male cedendo la battuta in avvio con un rovescio incrociato spedito in corridoio. Ha evitato il doppio break in un laborioso quinto game ma l’impresa nel settimo non gli è riuscita e poco dopo Alcaraz ha archiviato per 6-2 la prima frazione.

Nella seconda frazione il 34enne di Arma di Taggia si è portato avanti per 4 a 1 con il break messo a segno nel quarto game.

Nel settimo game, però, con un doppio fallo il ligure ha restituito il break (4-3), in quello successivo ha sprecato la chance di riprenderselo sotterrando in rete il rovescio e lo spagnolo lo ha riagganciato sul 4 pari. Nell’undicesimo gioco, al termine di uno scambio ravvicinato, Fabio ha ceduto ancora la battuta e poco dopo Alcaraz ha chiuso il discorso per 7-5 al primo match-point utile.

ATP Rio de Janeiro Carlos Alcaraz [7] Carlos Alcaraz [7] 6 7 Fabio Fognini Fabio Fognini 2 5 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 F. Fognini 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3 DOUBLE FAULTS 252/76 (68%) FIRST SERVE 35/68 (51%)35/52 (67%) 1ST SERVE POINTS WON 22/35 (63%)13/24 (54%) 2ND SERVE POINTS WON 15/33 (45%)5/6 (83%) BREAK POINTS SAVED 6/10 (60%)10 SERVICE GAMES PLAYED 1013/35 (37%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 17/52 (33%)18/33 (55%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 11/24 (46%)4/10 (40%) BREAK POINTS CONVERTED 1/6 (17%)10 RETURN GAMES PLAYED 1048/76 (63%) SERVICE POINTS WON 37/68 (54%)31/68 (46%) RETURN POINTS WON 28/76 (37%)79/144 (55%) TOTAL POINTS WON 65/144 (45%)