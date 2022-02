ATP 500 Rio de Janeiro: Matteo Berrettini si ferma contro Carlos Alcaraz

Niente da fare per Matteo Berrettini sconfitto da Carlos Alcaraz, n.29 del ranking e 7 del tabellone nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro.

Il 18enne iberico ha infatti impedito il derby tricolore che i tifosi italiani si auspicavano imponendosi per 62 26 62, in due ore e 2 minuti di gioco, su Matteo Berrettini, n.6 ATP e primo favorito del seeding.

Sarà quindi Alcaraz ad affrontare Fabio Fognini in semifinale.

Da segnalare che all’inizio del terzo set dopo un’interruzione di un’ora e tre quarti per colpa della pioggia la partita è ripresa. Matteo ha tenuto un delicato secondo game, però nel sesto gioco dal 40-15 in suo favore si è fatto recuperare da Alcaraz, che dopo un paio di “numeri” ha piazzato il break con un diritto lungolinea vincente.

Berrettini ha accusato il colpo e non è riuscito più a reagire. Troppo falloso, anche con il diritto, è andato sotto per 0-40 ed ha concesso tre match point sulla sua battuta: ha annullato il primo, ma sul secondo ha messo in corridoio il passante sull’attacco del 18enne iberico, capace di centrare così la sua seconda semifinale in un “500” in carriera dopo quella a Vienna dello scorso anno.

ATP Rio de Janeiro Matteo Berrettini [1] Matteo Berrettini [1] 2 6 2 Carlos Alcaraz [7] Carlos Alcaraz [7] 6 2 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Berrettini 15-40 30-40 2-5 → 2-6 C. Alcaraz 30-0 30-15 30-30 df 2-4 → 2-5 M. Berrettini 0-15 df 15-15 15-30 30-30 1-4 → 2-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1 ACES 12 DOUBLE FAULTS 439/63 (62%) FIRST SERVE 41/66 (62%)27/39 (69%) 1ST SERVE POINTS WON 30/41 (73%)11/24 (46%) 2ND SERVE POINTS WON 14/25 (56%)2/6 (33%) BREAK POINTS SAVED 0/2 (0%)12 SERVICE GAMES PLAYED11/41 (27%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 12/39 (31%)11/25 (44%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 13/24 (54%)2/2 (100%) BREAK POINTS CONVERTED 4/6 (67%)12 RETURN GAMES PLAYED 1238/63 (60%) SERVICE POINTS WON 44/66 (67%)22/66 (33%) RETURN POINTS WON 25/63 (40%)60/129 (47%) TOTAL POINTS WON 69/129 (53%)