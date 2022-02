ATP 500 Rotterdam: Primo titolo in carriera per Felix Auger Aliassime. Battuto in finale in maniera netta Stefanos Tsitsipas

Ora si può dire che la nona volta è stata quella buona! Felix Auger-Aliassime può ora definirsi un campione dell’ATP Tour dopo aver rotto la maledizione. Il numero nove del mondo ha vinto il torneo ATP 500 di Rotterdam con un match spettacolare contro Stefanos Tsitsipas (4°) battuto rapidamente.

Auger-Aliassime ha scacciato i fantasmi di non aver mai vinto un set nelle sue precedenti finali vincendo 6-4, 6-2 in 1h17. Per darvi un’idea del dominio del canadese, il 21enne ha perso solo sette punti nei suoi giochi di servizio e non ha dovuto affrontare palle break per superare Tsitsipas. Il greco è stato brekkato tre volte in sei occasioni e non è mai riuscito a disturbare il canadese in giornata di grazia.

Con questo successo, Auger-Aliassime entra nel club dei “campioni” ATP e continua, invece, la maledizione di Tsitsipas. Il greco ha perso l’ottava finale ATP 500 della sua carriera (senza alcun successo), e questa è stata anche la sua terza sconfitta in otto incontri nel circuito ATP con Felix.

ATP Rotterdam Stefanos Tsitsipas [1] Stefanos Tsitsipas [1] 4 2 Felix Auger-Aliassime [3] Felix Auger-Aliassime [3] 6 6 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-4 → 1-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-5 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

1 ACES 74 DOUBLE FAULTS 031/55 (56%) FIRST SERVE 28/44 (64%)23/31 (74%) 1ST SERVE POINTS WON 26/28 (93%)8/24 (33%) 2ND SERVE POINTS WON 11/16 (69%)3/6 (50%) BREAK POINTS SAVED 0/0 (0%)9 SERVICE GAMES PLAYED 92/28 (7%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 8/31 (26%)5/16 (31%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 16/24 (67%)0/0 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 3/6 (50%)9 RETURN GAMES PLAYED 93/6 (50%) NET POINTS WON 7/7 (100%)7 WINNERS 208 UNFORCED ERRORS 831/55 (56%) SERVICE POINTS WON 37/44 (84%)7/44 (16%) RETURN POINTS WON 24/55 (44%)38/99 (38%)TOTAL POINTS WON 61/99 (62%)215 km/h MAX SPEED 211 km/h201 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 202 km/h160 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 168 km/h