La WTA ancora preoccupata per Shuai Peng: “Restiamo preoccupati per lei”

Shuai Peng si è seduta con un giornalista del quotidiano francese L’Équipe per rilasciare un’intervista in cui ha assicurato che non è mai scomparsa, in pericolo e non ha mai accusato nessuno di abusi sessuali. Tuttavia, le preoccupazioni sulla sicurezza della tennista cinese rimangono per la WTA, che diffida nel modo in cui è stata condotta l’intervista, sospettando che la Peng rimanga condizionata dal governo del suo paese.

“È sempre bello vedere Shuai Peng, sia in un’intervista che alle Olimpiadi invernali. Ma la sua recente intervista non diminuisce le nostre preoccupazioni sul post che ha fatto il 2 novembre. Restiamo preoccupati per lei”, ha ammesso il CEO della WTA Steve Simon.

“Per riaffermare la nostra posizione, la Peng ha avuto il coraggio di rendere pubblica l’accusa di essere stata abusata sessualmente da un membro del governo cinese. Come faremmo con qualsiasi nostra tennista nel mondo, abbiamo chiesto un’indagine formale su queste accuse da parte delle autorità e di avere un’opportunità di incontrare la Peng, in privato, per parlare della sua situazione”, ha sottolineato.

Steve Simon non cambia una parola della sua posizione originale, che ha portato la WTA a tagliare le relazioni con la Cina, e assicura che rimane preoccupato. “Rimaniamo fermi nella nostra posizione e i nostri pensieri rimangono per Peng Shuai”, ha concluso.