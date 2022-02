Osaka e Serena Williams: le tenniste più attaccate su Twitter nell’ultimo anno

Il fenomeno dei social network può essere un bene ma anche un male. Uno studio condotto dal portale Pickswise ha creato una top 20 di giocatori che sono stati il ​​bersaglio di attacchi nei social network, siano essi insulti o durissime critiche.

Su Twitter sono stati analizzati circa 100.000 post, tutti realizzati tra gennaio e dicembre 2021, e i criteri per l’ingresso dipendevano da alcune parole, frasi e hashtag considerati offensivi. L’obiettivo era avvisare le aziende e combattere coloro che fanno ormai del “bullismo” online.

In cima c’è Naomi Osaka, con 32.415 tweet offensivi nei suoi confronti, soprattutto per quello che è successo al Roland Garros e che l’ha fatta ritirare anche da Wimbledon. In seconda posizione c’è Serena Williams (18.118), mentre Novak Djokovic completa il podio con 15.793 tweet offensivi. Nel caso del serbo, ci sono anche i tweet del gennaio di quest’anno dopo la sua espulsione dall’Australia.

I giocatori più “attaccati” su Twitter

Naomi Osaka – 32.415

Serena Williams – 18.118

Novak Djokovic – 15.793

Andy Murray – 11.732

Emma Raducanu – 10.094

Roger Federer – 4.261

Stefanos Tsitsipas – 4.084

Rafael Nadal – 3.588

Alexander Zverev – 3.454

Simona Halep – 3.181

Nick Kyrgios – 3.064

Daniil Medvedev – 2.726

Ashleigh Barty – 2.596

Eugenie Bouchard – 1.716

Maria Sharapova – 1.553

Sloane Stephens – 1.549

Venus Williams – 1.446

Dominic Thiem – 1.381

Andrey Rublev – 1.151

Sania Mirza – 1.010