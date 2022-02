Andy Murray dà già forfait sulla terra rossa. Niente Roland Garros

Andy Murray, ex leader mondiale e vicino a rientrare nella top 100 ATP, ha annunciato questa domenica che rinuncerà all’intera stagione su terra battuta nel 2022. Lo scozzese è sempre stato meno efficace su questa superficie, anche se ha in carriera una finale conquistata al Roland Garros nel 2016.

“Non ho intenzione di giocare sulla terra. Negli ultimi anni è stata una superficie che ha peggiorato i problemi che già avevo, quindi preferisco non rischiare. Ho parlato con la mia squadra e il piano è di competere durante questi mesi, ma non so ancora dove. La priorità è quella di stare bene sull’ erba e a Wimbledon”, ha confessato Murray.

Lo scozzese gareggerà nel mese di febbraio con tre wild card a Rotterdam, Doha e Dubai.