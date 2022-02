Breaking News: Juan Martin Del Potro annuncia il ritiro “.”Volevo dire addio sul campo. Purtroppo, ho dovuto affrontare molti infortuni durante la mia carriera ma, tuttavia, ho realizzato tutti i miei sogni con il tennis”(Video)

Il ritorno di Juan Martin Del Potro è un ‘tour’ d’addio. Il gigante buono argentino ha annunciato questo sabato in conferenza stampa che giocherà Buenos Aires e Rio prima di ritirarsi a causa del forte dolore che continua a sentire al ginocchio destro, che lo ha tenuto lontano dal tennis da giugno 2019.

L’argentino giocherà quindi a Buenos Aires e Rio in quello che sarà il suo ‘tour’ d’addio da professionista: “Volevo dire addio sul campo”.

Juan Martin Del Potro è arrivato nella sala conferenze dell’ATP 250 di Buenos Aires per lanciare una bomba, quella che nessuno voleva sentire ma che tutti temevano. L’argentino ha confermato che sta affrontando questo evento come l’ultimo della sua carriera a causa dei problemi che lo hanno perseguitato e che non è ancora riuscito a risolvere. Una notizia che colpisce il circuito e che lui stesso ha spiegato davanti a tutti i suoi compatrioti.

“Ho intenzione di giocare il torneo. Ancora oggi sto facendo uno sforzo enorme per poter giocare, perché amo questo sport, ma è difficile affrontare così tanto dolore, come ho sempre dovuto fare. Spero di avere una bella giornata martedì, devo giocare con un amico, penso che non potrei chiedere un avversario migliore di Fede (Delbonis). Insieme abbiamo condiviso i giorni più belli della nostra vita tennistica. Possibilmente, martedì sarà un altro dei giorni speciali della mia carriera, e il fatto che sarà con lui mi rende felice”.

“Purtroppo, ho dovuto affrontare molti infortuni durante la mia carriera ma, tuttavia, ho realizzato tutti i miei sogni con il tennis, ho raggiunto la maggior parte delle cose che volevo ottenere. Forse non avrò un ritorno miracoloso al tennis come altre volte. È molto difficile per me giocare a causa del dolore, è diventato una parte della vita quotidiana, non più solo nello sport. Sono un ragazzo a cui piace essere attivo, correre, giocare a calcio e tutte queste cose non le posso fare. Immaginate di giocare a tennis. Il messaggio che voglio far passare è che non mi sono mai arreso, ma ancora oggi faccio fatica a muovermi. Martedì scenderò in campo nel miglior modo possibile e farò tutto il possibile per vincere”.