Australian Open: Berrettini all’esame Alcaraz, l’italiano rincorre in quota. Sonego favorito contro Kecmanovic

Dopo due match per prendere confidenza con il torneo, Matteo Berrettini trova al terzo turno uno degli avversari più difficili che potesse incontrare nella prima settimana. Di fronte al tennista romano c’è Carlos Alcaraz, classe 2003, temibile anche per un top ten ormai affermato come Berrettini. I betting analyst vedono favorito il diciottenne spagnolo a 1,61, mentre la vittoria del numero uno azzurro vale 2,32 volte la posta.

Grande equilibrio nelle quote per quanto riguarda il risultato esatto, ma a prevalere è la vittoria in tre set di Alcaraz, a 3,90. Poco più in alto c’è il 3-1 sempre in favore dell’iberico, a 4,50, mentre un successo per 1-3 in favore di Berrettini si gioca a 6,40.

Visto come probabile almeno un tiebreak nell’incontro in programma la notte tra giovedì e venerdì, in quota a 1,41. Match sulla carta più semplice per Lorenzo Sonego, impegnato contro Miomir Kecmanovic e favorito per il successo a quota 1,50. Vale invece 2,60 la vittoria del serbo. Attenzione al trionfo netto in tre set di Sonego, offerto a 3,40.

Camila Giorgi, invece, con la n.1 del mondo Barty parte dai betting analist molto sfavorita. Infatti una vittoria dell’azzurra sull’attuale n.1 del mondo viene giocata a 8.76

Australian Open – scontri diretti e quote

tomorrow, 02:30 3R Kecmanovic – Sonego (27) 1-3 2.48 1.55

tomorrow, 03:00 3R Monfils (17) – Garin (16) 1-0 1.08 8.21

tomorrow, 04:00 3R Opelka (23) – Shapovalov (14) 0-1 1.98 1.85

tomorrow, 04:00 3R Alcaraz (31) – Berrettini (7) 1-0 1.57 2.43

tomorrow, 04:30 3R Korda – Carreno-Busta (19) 0-0 2.14 1.72

tomorrow, 06:00 3R Zverev (3) – Albot 1-0 1.01 20.21

tomorrow, 10:30 3R Mannarino – Karatsev (18) 0-0 4.47 1.21

tomorrow, 10:30 3R Khachanov (28) – Nadal (6) 0-8 4.70 1.19

Australian Open – scontri diretti e quote

tomorrow, 01:00 3R Parrizas-Diaz – Pegula (21) 0-0 4.30 1.22

tomorrow, 01:00 3R Azarenka (24) – Svitolina (15) 4-0 1.37 3.08

tomorrow, 02:30 3R Krejcikova (4) – Ostapenko (26) 1-3 1.25 3.94

tomorrow, 02:30 3R Kostyuk – Badosa (8) 0-1 4.12 1.24

tomorrow, 03:00 3R Kudermetova (28) – Sakkari (5) 1-1 2.64 1.49

tomorrow, 03:00 3R Keys – Wang 2-1 1.22 4.27

tomorrow, 09:00 3R Anisimova – Osaka (13) 0-0 3.33 1.33

tomorrow, 09:00 3R Barty (1) – Giorgi (30) 3-0 1.07 8.76