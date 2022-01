Australian Open – Qualificazioni: Il programma completo di Martedì 11 Gennaio

Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(WC) A. Myers vs K. Swan

J. De Jong vs (WC) A. Santillan

B. Tomic vs R. Safiullin

J. Wolf vs S. Stakhovsky

M. Ebden vs (27) M. Moraing

Court 3 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

E. Couacaud vs (21) C. Ilkel

A. Hartono vs (WC) T. Gibson

(WC) Z. Hives vs X. Han

S. Bandecchi vs (30) A. Rodionova

J. Fett vs (WC) D. Aiava

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(5) V. Tomova vs D. Papamichail

F. Cobolli vs A. Harris

R. Hogenkamp vs (20) A. Friedsam

J. Domingues vs Y. Bhambri

Y. Naito vs A. Bolsova

(6) L. Tsurenko vs A. Raina

Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(WC) T. Preston vs K. Nara

(WC) C. Aulia vs (21) C. McNally

E. Bektas vs (27) K. Boulter

C. Ugo Carabelli vs (20) T. Machac

D. Stricker vs M. Safwat

V. Grammatikopoulou vs A. Muhammad

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(9) S. Errani vs S. Jang

S. Mendez vs J. Burrage

M. Polmans vs G. Blancaneaux

Y. Miyazaki vs (17) J. Niemeier

F. Meligeni Rodrigues Alves vs J. Ficovich

E. Avanesyan vs K. Von Deichmann

Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

V. Kopriva vs F. Agamenone

(4) G. Simon vs (WC) E. Winter

S. Vickery vs L. Cabrera

P. Ormaechea vs S. Waltert

(2) N. Gombos vs A. Kuznetsov

G. Min vs (23) K. Baindl

Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(12) D. Galfi vs C. Alves

A. Collarini vs (19) Z. Kolar

D. Kuzmanov vs D. Masur

(10) L. Broady vs K. Zuk

U. Arconada vs (29) F. Jones

Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(8) K. Rakhimova vs G. Lee

(13) Q. Zheng vs C. Vandeweghe

U. Blanch vs M. Krueger

I. Burillo Escorihuela vs J. Fourlis

B. Rola vs (29) S. Caruso

Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

I. De Vroome vs U. Radwanska

M. Huesler vs A. Giannessi

T. Kamke vs (28) F. Gaio

B. Schnur vs T. Tirante

R. Olivo vs B. Fratangelo

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

R. Bemelmans vs N. Borges

(10) M. Buzarnescu vs Y. Bonaventure

N. Kuhn vs (23) E. Gomez

C. Perrin vs M. Bjorklund

(7) T. Daniel vs A. Arnaboldi

Court 16 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

V. Jimenez Kasintseva vs A. Zakharova

(WC) H. Mayot vs (26) Q. Halys

M. Guinard vs (17) J. Sousa

A. Muller vs (22) T. Barrios Vera

(16) A. Gasanova vs V. Kuzmova

Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

E. Escobedo vs (32) A. Celikbilek

Y. Yuan vs L. Pattinama Kerkhove

(WC) T. Schoolkate vs (31) C. Eubanks

(2) M. Trevisan vs I. Fetecau

R. Ramanathan vs G. Moroni