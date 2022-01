Djokovic vince l’appello: annullata la cancellazione del visto, ma ministro dell’immigrazione può intervenire e cancellarlo entro 4 ore

Il “caso” Djokovic si arricchisce dell’ennesima puntata, e colpo di scena. Novak Djokovic ha vinto la causa legale contro la decisione di annullamento del suo visto per l’ingresso in Australia. Il giudice Kelly ha ritenuto che la decisione di annullare il visto fosse “irragionevole”. Ha ordinato che Novak venga immediatamente rilasciato. Secondo quanto riporta l’Herald Sun, Djokovic torna in possesso del suo passaporto e tutti gli altri effetti personali.

La faccenda però è tutt’altro che chiusa. Un emissario del ministro ha detto che il governo rispetterà gli ordini, ma è stato preso in considerazione un potere personale di cancellazione, che è previsto della normativa vigente nel paese. Il governo infatti sta ora valutando un potere personale per annullare il suo visto, entro 4 ore dalla decisione del giudice eserciterà eventualmente questa procedura. La palla quindi passa a Alex Hawke, ministro dell’immigrazione.

Il giudice Kelly ha affermato che se il governo, tramite un altro ministro, esercita un potere personale per annullare il visto, Djokovic non sarà autorizzato a tornare in Australia entro 3 anni. Djokovic potrebbe contestare anche questa eventuale cancellazione; tuttavia, il potere è estremamente ampio e discrezionale e quindi, visti anche i tempi ristretti, sarebbe più difficile argomentare contro questa decisione.

Qualora il governo non decida di esercitare il proprio potere, Djokovic potrà giocare gli Australian Open.

In Australia sui media e in politica sta infuriando una vera “battaglia” sulla faccenda. Continueremo a seguire il caso, sino alla sua conclusione.