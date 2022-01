Pierre-Hugues Herbert positivo al Covid 19. Aveva dato forfait a Melbourne perchè non vaccinato

Pierre-Hugues Herbert è stato il primo giocatore ad annunciare che non avrebbe giocato gli Australian Open perché non è era vaccinato per il Covid-19. Il n. 110 ATP non ha nemmeno richiesto un’esenzione medica e ha concentrato il suo programma sui Challenger ed aveva in programma di giocare i tornei di Forlì 2 e Forlì 3 prima di risultare positivo al Covid-19.

Herbert ora si trova impossibilitato a fare quel viaggio e si è ritirato da entrambi i tornei per colpa della malattia causata dal nuovo coronavirus. “Purtroppo non potrò viaggiare a Forlì 2 e Forlì 3 la prossima settimana perché sono risultato positivo al Covid-19. Mi sento bene e ho solo lievi sintomi al momento. Spero di tornare presto a gareggiare”, ha divulgato via Instagram.