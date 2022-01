Challenger Blumeau: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger Blumenau – Tabellone Principale – terra

(1) Verdasco, Fernando vs Qualifier/Lucky Loser

Moreno De Alboran, Nicolas vs (Alt) Kirchheimer, Strong

(WC) De Lima, Matheus Amorim vs Rosenkranz, Mats

(Alt) Alves, Mateus vs (5) Marcondes, Igor

(3) Olivieri, Genaro Alberto vs Qualifier/Lucky Loser

Rodriguez, Cristian vs Okala, Jules

(Alt) Reis Da Silva, Joao Lucas vs Juarez, Facundo

(WC) Boscardin Dias, Pedro vs (6) Casanova, Hernan

(7) Gimeno Valero, Carlos vs Villanueva, Gonzalo

Qualifier/Lucky Loser vs (WC) Loureiro, Joao Victor Couto

Dutra da Silva, Daniel vs Rubin, Noah

Paz, Juan Pablo vs (4) Lama, Gonzalo

(8) Diaz Acosta, Facundo vs Qualifier/Lucky Loser

Sakamoto, Pedro vs Qualifier/Lucky Loser

Vidal Azorin, Jose Fco. vs Qualifier/Lucky Loser

Torres, Juan Bautista vs (2) Luz, Orlando

(1) Folliot, Quentinvs Bye(WC) Pinto, Pedrovs (12) Nusdeo, Joao Marcos

(2) Burruchaga, Roman Andres vs Bye

(Alt) Merino, Alexander vs (7) Huertas del Pino, Conner

(3) Hidalgo, Diego vs Bye

(WC) Fernandez, Bruno vs (10) Ribeiro, Eduardo

(4) Leite, Wilson vs (Alt) Barreiros Reyes, Mateo

Arias, Boris vs (8) Lipovsek Puches, Tomas

(5) Zeballos, Federico vs (WC) Burckhardt, Murilo

(WC) Almeida, Gustavo vs (9) Carou, Ignacio

(6) Pereira, Jose vs (Alt) Roveri Sidney, Gabriel

Tumasonis, Gabriel vs (11) Deckers, Alec

Quadra 3 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 10:30)

1. [WC] Bruno Fernandez vs [10] Eduardo Ribeiro

2. [WC] Gustavo Almeida vs [9] Ignacio Carou

3. Gabriel Tumasonis vs [11] Alec Deckers

Quadra 4 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 10:30)

1. Boris Arias vs [8] Tomas Lipovsek Puches

2. [5] Federico Zeballos vs [WC] Murilo Burckhardt

3. [Alt] Alexander Merino vs [7] Conner Huertas del Pino