ATP Cup 2022: Australia b. Italia 2-1. Berrettini-Bolelli sconfitti nel doppio decisivo

E’ stato il doppio tra Matteo Berrettini e Simone Bolelli opposti a John Peers e Luke Saville a decidere la sfida tra Italia e Australia, in tabellone con una wild card in quanto Paese organizzatore, valida per il “Gruppo B” dell’ATP Cup che SuperTennis, la tv della FIT, trasmette in diretta.

La coppia aussie si è imposta per 63 75 conquistando in questo modo il successo per l’Australia dopo 1 ora e 24 minuti di partita.

Il duo italiano è partito male dopo aver subito il break nel secondo gioco del primo set e annullato altre due palle per il doppio break nel sesto game.

Il duo australiano sul 5 a 3 ha annullato una palla break (ed era set point per loro), conquistando la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set sul 5 a 4 la coppia italiana mancava una palla set (sul 40 pari sul servizio degli avversari) e da quel momento il duo azzurro cedeva ben 8 punti consecutivi perdendo la partita per 7 a 5.