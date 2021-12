Alcaraz: “Da piccolo andavo a giocare a pallone di nascosto”

L’8 gennaio 2022 Carlos Alcaraz volerà a Melbourne per disputare l’Australia Open, per la seconda volta in carriera. Stavolta ci arriva da testa di serie, e con discrete aspettative vista la crescita impetuosa vissuta nella seconda parte della stagione da poco conclusa. In un’intervista al quotidiano iberico AS, il classe 2003 ha spaziato su vari temi, dall’attualità ad un’analisi della sua ascesa. Ne riportiamo alcuni passaggi significativi.

“Ci sono stati grandi momenti nel 2021, come ad esempio quando ho compiuto 18 anni giocando contro Rafa Nadal a Madrid, qualcosa di spettacolare. Ma il momento super è l’ultimo diritto che ho colpito contro Tsitsipas a New York prima di crollare a terra. Per me sarà indimenticabile”.

“La rimonta che ho subito contro Gaston a Bercy (era avanti 5-0 nel secondo set, ndr) è qualcosa che mi ha fatto molto male, perché dentro mi sentivo molto impotente. Avevo un blocco mentale che volevo superare. Gastón ha iniziato a fare un vincente dopo l’altro, e io a sbagliato tutto. Volevo recuperare, non avercela fatta mi ha segnato. Ma giorni dopo, con più calma, pensandoci con freddezza, ho capito che aver vissuto una situazione del genere così presto mi aiuterà molto ad imparare e far sì che non accada mai più”.

“Per me è ancora difficile gestire le emozioni quando le persone che mi riconoscono e mi fermano per strada e così via. Dico sempre che fa parte del lavoro e che se le persone ti conoscono è perché stai facendo qualcosa di buono. Quindi all’interno di ciò che è possibile, che le persone mi riconoscano, mi fermino e mi dicano che mi stanno supportando, è un bene. Diventare io uno dei favoriti? Quando entro in campo parlo prima a fondo con Juan Carlos (Ferrero, il suo allenatore) e non penso affatto all’essere favorito o meno, ci si concentra sulla partita”.

“Quest’anno in Spagna abbiamo sofferto la perdita di Manolo Santana, una vera leggenda per tutti quelli che amano il tennis. Io come lui in futuro? Andiamoci piano… ma chiaro, sarebbe splendido un giorno poter essere ricordato come lo è stato lui”.

“Il gesto del pistolero? Viene da uno scherzo coi miei amici, con cui giochiamo ad una video gioco. Me l’hanno chiesto loro di farlo, è uno scherzo del nostro gruppo, niente di importante”.

“Scaramanzia e rituali? Me lo chiedono sempre, come per tutte le cose mi confrontano a Rafa che è molto famoso per i suoi rituali. Io non lo sono più di tanto, ma una cosa di routine in campo la faccio ad ogni partita. Cerco sempre di lasciare la bottiglia di sale minerale a sinistra e la bottiglia d’acqua a destra. E quando le finisco, non le butto via, le lascio lì dietro”.

“La mia infanzia è stata molto buona. Da bambino giocavo anche a calcio con i miei amici. Fino all’età di 15 anni, quando sono andato a vivere all’Accademia (Equelite, a Villena), ho vissuto a Murcia e anche se mi allenavo molto ed ero consapevole di molte cose che i miei amici potevano fare e io no, ho avuto un’infanzia normale. Nei fine settimana, quando non avevo il tennis, me ne andavo a giocare a calcio. Sì, di nascosto… sono stato ribelle, perché non lo dicevo ai miei allenatori, ma ero un bambino e ne avevo voglia. Non posso lamentarmi di come sono cresciuto”.

Impressiona il tennis di Alcaraz, ma anche la semplicità e maturità di un ragazzo che ha solo 18 anni e che si è già portato a ridosso dei migliori tennisti al mondo. Il 2022 potrebbe essere più un anno di consolidamento che di crescita impetuosa, almeno così aveva dichiarato a Milano il suo coach Juan Carlos Ferrero. Tuttavia, mentre “mosquito” pronunciava sereno questi concetti a noi della stampa, a volte si tratteneva dal liberare un sorriso che i suoi occhi invece rivelavano chiaramente. Un trattenersi che spiega più di tante parole quanto si punti in alto con Carlos.

Marco Mazzoni