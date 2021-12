Emilio Sanchez sulla vicenda di Novak Djokovic: “Per me, non c’è una sola possibilità che giocherà a Melbourne”

Novak Djokovic, numero uno del mondo, continua ad alimentare i dubbi intorno alla sua partecipazione agli Australian Open, a causa dell’obbligo imposto dalle autorità australiane che tutte le persone che entreranno nel paese dovranno avere la vaccinazione completa. Il 34enne serbo non giocherà, secondo i media serbi, la ATP Cup, ma l’ex numero uno del mondo di doppio Emilio Sanchez adichiara che Nole non andrà nemmeno agli Australian Open.

“Per tutti coloro che hanno ancora la speranza di vederlo agli Australian Open vi dico che Novak si ritirerà dal torneo. Per me, non c’è una sola possibilità che giocherà”, ha dichiarato il fratello di Arantxa Sanchéz Vicario.