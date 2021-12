Jurgen Melzer sarà il nuovo capitano della squadra austriaca di Coppa Davis

L’ex Top-10 Jurgen Melzer è pronto ad affrontare una nuova avventura: nel weekend del 4-5 marzo 2022, infatti, il quarantenne di Vienna farà il suo esordio da capitano della squadra austriaca di Coppa Davis in occasione della trasferta in Corea del Sud per le qualificazioni alle Davis Cup Finals 2022.

“Non c’è nulla di più bello di rappresentare il proprio Paese. Ora che non posso più farlo da giocatore, sarà per me un grande onore poter guidare l’Austria in Coppa Davis“, ha commentato Melzer, che subentrerà a Stefan Koubek, il quale non è riuscito a portare la squadra alle fasi finali dell’edizione 2021 visto l’ultimo posto nel Gruppo F dietro a Germania e Serbia (ha pesato notevolmente l’assenza per infortunio del n.1 biancorosso Dominic Thiem).