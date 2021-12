Djokovic si rilassa sulla neve in Serbia con la famiglia

Novak Djokovic sta trascorrendo le proprie vacanze sulla neve in Serbia, in quella Kopaonik a lui molto cara. Lo riporta l’account Tennis Serbia, con belle foto del n.1 al mondo scattate – con tanta neve! – sulla montagna in cui da ragazzo ha iniziato a giocare a tennis. I genitori infatti gestivano un locale nella località turistica, e lì un piccolo Novak iniziò a scambiare le prime palle su di un campo da tennis, innamorandosi così tanto dello sport da sognare di alzare i titoli più grandi. “Vincerò Wimbledon” disse un piccolissimo Nole, recandosi sul campo della nota maestra Gencic, mostrando subito quel piglio e voglia di primeggiare che l’ha accompagnato per tutta la sua straordinaria carriera.

“Amo svegliarmi la mattina con intorno il verde delle montagne e l’aria fresca sulla faccia” dichiarò Novak in un’intervista, confermando la propria grande passione per la montagna e per la neve.

Il mondo del tennis resta in attesa della sua decisione in merito alla trasferta in Australia. Lui al momento sembra impermeabile a ogni pressione, sereno in mezzo alla sua gente, a godersi famiglia e lo sci.