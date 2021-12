WTA 125 Angers: Il Main Draw. Nessuna presenza italiana

WTA 125 Angers (Francia) – Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1) Anhelina Kalinina vs Dayana Yastremska

Qualifier vs Cristina Bucsa

(WC) Mallaurie Noel vs Ankita Raina

Polona Hercog vs (7) Oceane Dodin

(4) Clara Burel vs (WC) Elsa Jacquemot

Mariam Bolkvadze vs Qualifier

Ana Bogdan vs Qualifier

Stefanie Voegele vs (6) Vera Zvonareva

(5) Varvara Gracheva vs Julia Grabher

Jana Fett vs (WC) Victoria Jimenez Kasintseva

Qualifier vs Leonie Kung

Chloe Paquet vs (3) Greet Minnen

(8) Kristina Mladenovic vs Nina Stojanovic

Tamara Korpatsch vs (WC) Jessika Ponchet

Anna Blinkova vs Anastasia Zakharova

Ylena In-Albon vs (2) Shuai Zhang