Al via i due Challenger Città di Forlì Trofeo MBM

La stagione del grande tennis arriva a dicembre con i due Challenger Città di Forlì Trofeo MBM. La partnership tra la ASD Tennis Lab di Biella e l’Associazione Sportiva Villa Carpena ha allungato sino a dicembre la stagione del tennis internazionale.

Due settimane di grande tennis a Forlì che così porta a 3 i tornei internazionali ospitato in questo 2021. Dopo gli Internazionali Città di Forlì su terra rossa a giugno, si disputeranno ancora nella città romagnola due grandi eventi internazionali: il primo Challenger Atp 80, da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre, mentre il secondo inizierà il 5 dicembre e finirà domenica 12 dicembre.

15 giorni di grande tennis che saranno ospitati dal circolo del Tennis Villa Carpena. “Siamo orgogliosi e strafelici di ospitare un torneo ATP indoor invernale con un tabellone di così alto livello, è la prima volta per il nostro circolo e per la nostra città”, ha dichiarato la presidente dello storico circolo, Angela Bonoli, che aggiunge “Il torneo si disputerà all’interno del nostro magnifico Palatennis appena dotato di un nuovo manto sintetico. Ci auguriamo di assistere a partite combattute e spettacolari, ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato e collaboreranno al successo di questo importante evento.”

Ferruccio Tassinari, consigliere del Circolo Tennis Villa Carpena, si sofferma sull’aspetto organizzativo mettendo in risalto il livello dei tornei da un punto di vista organizzativo:” Credo che vengano fuori due tornei di grandissimo livello, sia per quanto riguarda il tennis giocato che per quanto riguarda il tennis organizzato. Abbiamo allestito un impianto di primissimo livello e di primissima qualità, “attrattivo ed attraente” per tutti. Chiaramente giocare all’interno non è lo stesso che giocare in esterno, ma tutti abbiamo messo in campo le nostre potenzialità, dal Comune che come sempre ci supporta in ogni iniziativa, alla Regione attraverso la PT, la promozione turistica Emilia Romagna». Aggiunge, poi, che “Il livello dei due tabelloni è di prima fascia. Siamo, quindi, pronti per portare avanti due settimane di grande tennis a Forlì; dopo i due tornei estivi fatti lo scorso anno, siamo pronti ed operativi per dare il massimo”.

Da un punto di vista tecnico il livello è molto alto ed è Alberto Casadei a parlarcene il direttore tecnico dei tornei: “Siamo molto contenti del palco giocatori che abbiamo raggiunto. Abbiamo 10 giocatori sotto i 150 del mondo, uno sotto i 100. Un tabellone davvero di alto livello costituito da giocatori italiani, di cui due proprio della nostra zona che sicuramente saranno maggiormente seguiti dal pubblico. Si tratta di Gaio e Forti”. E conclude affermando che “Il torneo inizia domenica con le qualificazioni. Gli incontri cominceranno alle 10:00, si giocherà in due campi. Andremo avanti fino a sera. L’ultimo incontro si giocherà non prima delle 19,30. Sono circa 200 i biglietti a disposizione per il pubblico”.

Il torneo si disputa a Forlì, ma è frutto di una grande collaborazione tra il circolo di Villa Carpena con la ASD Tennis Lab di Biella, per la quale è Cosimo Napolitano ad esprimere la felicità di un’organizzazione così importante: “Sono molto contento di questa collaborazione che è nata con il Tennis Villa Carpena di Forlì che parte con questi due tornei indoor, proseguirà con una ATP 50 i primi di Gennaio per avere poi il culmine nella primavera/estate con una ATP 125 che sarà l’appuntamento più importante del Club” e conclude ringraziando i colleghi di lavoro: “Sono certo che sarà un grande evento. Ringrazio il Presidente, l’intero Consiglio e spero di poter fare un buon lavoro e contribuire al successo e alla bella immagine che ha questo Club”.

Forlì e tutto il territorio si preparano a due settimane ricche di sport, in cui tanti addetti ai lavori e appassionati del tennis, affolleranno la città, che avrà senz’altro un notevole ritorno di immagine in un momento storico molto delicato.

Per entrambi gli eventi, ingresso gratuito dal giorno di inizio delle qualificazioni fino al giovedì seguente compreso; dal venerdì alla domenica, per i quarti, le semifinali e le finali dei due Challenger Città di Forlì Trofeo MBM, ingresso giornaliero di 10 euro. Per info su biglietti e prenotazioni: www.azzurroservice.net.