Andrey Rublev dopo la sconfitta alle Finals: “È davvero difficile parlare in questo momento”

È davvero molto difficile parlare in questo momento. Non ho molto da dire. È un momento difficile che spero di poter superare. Devo imparare la lezione per la prossima volta. Così parla Andrey Rublev dopo la sconfitta alle Finals.

– Cosa ti è successo dopo che hai avuto tante occasioni per chiudere la partita?

Ho avuto un momento in cui sono diventato teso, il che è normale, e Casper ha giocato bene. Ho smesso di battere le prime di servizio e anche con la seconda non l’ho fatto in modo soddisfacente. Inoltre, è stato molto aggressivo e ha trovato alcuni diritti con i quali non mi ha lasciato opzioni. Quando ho perso il servizio all’inizio del secondo set, ho subito il colpo perché sentivo che fino a quel momento avevo il controllo del gioco e dovevo ricominciare tutto da capo. Poi credo che nel terzo set sono stato anche un po’ sfortunato perché ho giocato bene.

– Eri agitato?

Non lo so. Penso che questo sia normale e che tutti i giocatori diventino un po’ nervosi o troppo stressati in alcune fasi del gioco. Fa parte dello sport e oggi è successo a me. Forse la prossima volta andrà meglio, servirò per la partita e la chiuderò.

– Cosa pensi di Ruud?

Ha un’ottima diritto. In effetti, direi che è uno dei migliori del circuito ed è il suo miglior colpo sicuramente perché colpisce la palla in modo eccezionale.