Secondo la stampa serba, Djokovic giocherà ancora nel 2021

Non c’è ancora alcun annuncio ufficiale, ma secondo il media serbo Kurir il n.1 del mondo Novak Djokovic scenderà di nuovo in campo nel 2021 per assicurarsi la chiusura dell’anno in vetta al ranking ATP. L’indiscrezione arriva, sempre secondo Kurir, dall’ufficio stampa del campione serbo, che non avrebbe “gradito” la prima pagina del quotidiano italiano Tuttosport, dove si parlava di ampie chance di qualificazione alle Finals di Torino per Berrettini e anche Sinner vista la probabile assenza di Djokovic dalla competizione.

Il programma di Novak per il finale di stagione sarebbe quello già prestabilito prima di US Open, ossia giocare al Masters 1000 di Paris-Bercy e quindi alle ATP Finals. Tuttavia ancora non c’è alcuna certezza in merito, siamo nell’ambito delle ipotesi, seppur ben accreditate, e così le riportiamo.

Djokovic ricordiamo è fermo dall’amara sconfitta nella finale di US Open contro Daniil Medvedev, battuta d’arresto storica che gli ha impedito di completare un clamoroso Grande Slam.