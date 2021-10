Andreas Seppi centra la semifinale a Mouilleron-le-Captif

Andreas Seppi ha raggiunto la semifinale dell’ATP Challenger di Mouilleron-le-Captif. Il 37enne di Caldaro, testa di serie numero 4, ha battuto venerdì pomeriggio nei quarti il padrone di casa Quentin Halys (ATP 158), dopo aver annullato un match point al francese nel secondo set, in rimonta per 2-6, 7-6(6), 6-3.

Dopo aver eliminato al primo turno lo spagnolo Fernando Verdasco in due set e negli ottavi il ceco Tomas Machac per 7-6(3), 4-6, 6-4, Seppi oggi ha proseguito la sua striscia positiva in Francia contro Quentin Machac, approdando così dopo sette mesi nuovamente in una semifinale di un torneo Challenger. L’ultima volta ci è riuscito a metà marzo a Biella, dove si è poi aggiudicato pure il trofeo. Domani, sabato in semifinale affronterà il ceco Jiri Vesely, numero 2 del seeding. Il numero 85 del mondo e Seppi si sono già affrontati una volta in carriera, quattro anni fa a Mosca. In quell’occasione l’altoatesino ha approfittato dal ritiro di Vesely, contro il quale era già avanti per 6-3, 4-1.

Oggi nei quarti Seppi ha affrontato il 24enne beniamino locale Halys, che ieri negli ottavi ha avuto la meglio sulla testa di serie numero 7 lituana Ricardas Berankis. Seppi ed il numero 158 delle classifiche mondiali si sono incrociati per la prima volta nel circuito. L’allievi di Max Sartori però non è partito nel migliore dei modi ed ha perso subito nel game d’apertura il suo servizio. Nel quarto gioco l’azzurro si crea due palle del controbreak, ma Halys annulla entrambe e si porta sul 3-1. Nel gioco successivo è il numero 158 del mondo a sfruttare un altro break point che vale l’allungo del 4-1. Halys, che nel primo set serve benissimo (sette ace nel primo parziale, 21 in totale), non rischia più nulla e dopo soli 21 minuti di gioco si aggiudica il set per 6-2.

La seconda frazione di gioco è invece molto equilibrata. Fino al 6-6 entrambi i tennisti confermano il loro servizio, solamente Seppi sul 5-5 pari deve annullare due palle break al francese. Tiebreak da brividi, con Halys che scappa subito sul 3-0 e 6-5. Seppi non si lascia intimidire, annulla la palla match e sul 7-6 sfrutta immediatamente il primo set point per l’8-6. Così questa emozionante sfida si decide nel terzo set.

Il 24enne francese non si riprende da questo colpo. Seppi piazza subito due break che valgono l’allungo del 4-1, spianando così la strada per la conquista del match. Halys prova a riaprire il match con il controbreak del 5-3, ma nel gioco successivo Seppi trasforma, dopo 1:51 ore di gioco, la sesta palla match per il 6-3 finale. Una grandissima rimonta della stella caldarese. A Mouilleron-le-Captif, con il raggiungimento delle semifinali, il numero 93 del mondo ha già conquistato 33 punti ATP e 3.250 euro di montepremi. Seppi rimane così, almeno momentaneamente, nei Top 100.