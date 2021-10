Sinner vince a Sofia e sogna le Finals, per Berrettini titolo non impossibile

Jannik Sinner trionfa per la seconda volta consecutiva nel torneo di Sofia e fa un grande passo avanti verso la qualificazione alle ATP Finals di Torino. L’approdo dell’altoatesino al torneo di fine anno non è ancora certo, ma le possibilità sono cresciute dopo l’ultimo titolo. Così è in quota anche la possibilità di arrivare in fondo all’ultimo evento del 2021 tanto che i betting analyst vedono la vittoria di Sinner alle Finals a quota 50.

Chi invece è quasi sicuro della partecipazione è Matteo Berrettini, che dopo essere andato a Londra come riserva nel 2020, tornerà protagonista al termine di un anno da favola. Il suo successo, riferisce Agipronews, vale 7,50 la posta, così come quello di Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. Il favorito è ovviamente Novak Djokovic, per cui il titolo raddoppia la posta giocata. Segue il russo Daniil Medvedev, proposto a 4.