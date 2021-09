ATP 250 Nur Sultan: Lorenzo Musetti rimonta Djere ad un passo dalla sconfitta nel secondo set, vince il tiebreak ma cede al terzo

Lorenzo Musetti esce al secondo turno dell’ATP 250 di Nur Sultan, sconfitto 6-4 6-7 6-4 da Laslo Djere. Una partita lunga, dura, a due facce per il giovane azzurro. Pessimo l’inizio, modesta la spinta ed intensità sino al 4-5 del secondo, dove Djere “collassa” preso dalla tensione, insieme ad una splendida reazione di Lorenzo che, con le spalle al muro, libera finalmente il braccio. Gioca un ottimo tiebreak ma non insiste con quel piglio all’avvio del terzo set. Cede il servizio, non riesce a riprendere il rivale fino al 3-5, quando Djere – di nuovo! – si fa prendere della tensione, non chiude e rimette in partita l’azzurro. È solo un attimo, Musetti crolla 0-40 ed al quarto match point, capitola. Evidente come la testa abbia fatto la differenza, sia nelle sue fasi “passive” e perdenti, che nel momento di “fuoco”, quello della rimonta, quando il braccio era finalmente libero e correva veloce. Purtroppo due fiammate troppo brevi in un match giocato con poca intensità e troppi errori.

Quella di Musetti è una prestazione non facile da commentare. Intanto è giusto dare a Laslo Djere ampio merito per il successo. Il serbo è un tennista tutt’altro che creativo o elettrizzante, ma ha pestato duro con il suo pressing col diritto dall’inizio alla fine. Avrebbe potuto chiudere assai più facilmente sul 5-4 del secondo, e non avremmo avuto niente da obiettare: sarebbe stata una vittoria limpida, conquistata con un tennis pratico, continuo, efficiente. Ha servito bene, e la pochezza in ribattuta dell’azzurro (era quasi al 90% dei punti vinti con la prima Djere sino al 5-4 del secondo…) lo ha aiutato a gestire con grande calma il suo match. Calma che poi ha clamorosamente perso al momento di chiudere. Si è incartato da solo, ha perso la prima e si è messo a forzare i tempi. Bravo lì Musetti a capire che, perso per perso, era il momento di provarci. Ha piazzato un paio di risposte incisive che hanno “aiutato” Djere a riaprire la partita. Ottenuto il contro break, Lorenzo ha servito bene, più sciolto col braccio nella spinta, nessun errore gratuito col diritto (tantissimi fino a quel momento) e via a prendersi un ottimo tiebreak.

La partita sembrava girata. Sembrava… Qua è mancato Musetti, mancanza ancor più grave della condotta modesta di primo e quasi tutto il secondo set. Aveva in mano il tempo del match, Djere era nervoso e incerto. All’avvio del terzo set doveva spingere, farsi coraggio e rischiare l’affondo, venire a rete, tagliare di rovescio e/o smorzare. Non dare ritmo e prendersi di petto la partita, come la magia del suo braccio può consentirgli. Invece è tornato conservativo, troppo dietro la riga di fondo, corto nello scambio col diritto, troppo anchilosato col rovescio sulla diagonale, dove Djere è più sicuro rispetto al lungo linea. Laslo è scappato di nuovo via, si è incartato ancora, ma stavolta Musetti non è riuscito nel miracolo-bis.

È una sconfitta meritata, che lo deve far riflettere. Quando si liberato di testa, ha trovato focus e “fuoco”, ha dimostrato che razza di tennista sia, di aver talento, di potersela giocare bene anche indoor (e questo campo era decisamente lento, quindi non male per lui…). Spiace che ci abbia messo così tanto a trovare il momento per liberarsi, che non abbia saputo spingere sull’acceleratore nel momento decisivo.

Abbiamo saputo che viene da un momento personale complicato. Capita, è umano, è la vita. Ma forse ancor più per questo, il campo e l’agonismo può aiutarlo e ritrovarsi come persona, focalizzando tutto su obiettivi ambiziosi, sulla crescita tecnica e e tattica, e pensare così di meno “al resto”. Per migliorare Lorenzo deve assolutamente trovare più intensità e continuità nella spinta. Le sue magie tecniche gli consentono di tirare fuori giocate che spaccano la partita, ma non ne troverà tanti di avversari come Djere che “gentilmente” lo rimettono in pista all’ultima curva… Deve lavorare per essere più incisivo e continuo col diritto. Oggi ha sbagliato moltissimi colpi per un ritardo nell’impatto, cadendo indietro, chiudendo troppo lo swing. Quel rovescio magnifico deve liberarlo più spesso, lavorando anche maggiormente col back per cambiare ritmo poi all’improvviso. È una soluzione che governa magistralmente sul rosso, deve riuscire a velocizzare tutto nei suoi schemi per applicarlo ottimamente anche sui campi in sintetico. Per non parlare del servizio, colpo dal quale ancora ricava troppo poco, e quando si ha un tennis creativo e rischioso, non puoi fare a meno di punti con la prima.

Ci sono ancora diversi tornei prima di scrivere la parola fine alla stagione. Musetti può e deve spingere in questa fase, per ritrovare fiducia e sensazioni. Speriamo di rivederlo presto in campo con altro piglio, altra intensità, altra cattiveria agonistica.

Marco Mazzoni

La cronaca della partita.

Il match inizia con Lorenzo alla battuta. Buona prima esterna, lunga la risposta di Djere. Il primo scambio lo vince Laslo, grazie ad un’accelerazione di rovescio lungo linea. Da 40-15 Musetti si fa rimontare e concede la prima palla break ai vantaggi. Si salva Lorenzo, Djere esagera nel cross di diritto. Si scambia molto, per essere un torneo indoor le condizioni sono piuttosto lente. Djere spinge, Musetti sbaglia col rovescio, altra palla break da difendere. Lungo scambio, il serbo costruisce e chiude con un diritto che pizzica la riga. BREAk Djere in apertura. È padrone del campo Laslo in quest’avvio, costruisce col diritto e si apre il campo, Musetti non riesce a cambiare ritmo e ribaltare lo scambio. 2-0 Djere. Anche nel terzo game l’azzurro è in difficoltà, non riesce ad incidere col rovescio e nemmeno la prima lo aiuta. Lo 30 pari Lorenzo si butta a rete ma non riesce a chiudere una difficile volée bassa. 30-40 e altra palla break per Djere. Stavolta trova un bel ritmo il toscano, cancella la chance per il doppio allungo e vince il primo game del match. 2-1 Djere, e servizio. Tutto troppo facile per il serbo nei suoi game, spinge e non soffre il palleggio di Musetti, non così lungo e senza variazioni apprezzabili. 3-1 Djere. Nel quinto game finalmente Lorenzo cerca una ottima palla corta, poi anticipa ed entra in campo col diritto. Queste sono le soluzioni che “spostano” Djere dalla sua piazzola e lo mettono in difficoltà. Con un bel rovescio “Muso” resta in scia, 2-3. Sesto game, Djere concede qualcosa, è più corto, e poi sul 30 pari sbaglia malamente in rete un rovescio banale di scambio. 30-40, prima palla break per Musetti. Ancora niente prima per il serbo… Regge col rovescio l’azzurro, ma perde via via sempre più campo, alla fine Laslo infila un diritto lungo linea da sinistra vincente. Con un’altra grande difesa, stavolta col diritto, Lorenzo strappa una seconda chance per il 3 pari. Risponde male però, cerca un chop col diritto che muore a mezza rete. Si salva Djere (4-2), peccato per Musetti, l’avversario serviva male e aveva concesso qualcosa. Nel settimo game, in risposta, l’azzurro è aggressivo e si porta 0-30. Grande risposta di Laslo, due Ace per impattare 30 pari. Rischia poi non chiudendo uno smash, ma il passante di Lorenzo è di poco largo. Chiude con servizio e diritto, 5-3 Djere. dopo 42 minuti. Nel nono game Musetti si fa rimontare da 40-0, e rischia sul 40 pari con un attacco non così lungo, il passante del serbo non passa la rete per un niente. 5-4 Djere, il serbo ora serve per chiudere il primo set. Spinge “duro” col diritto, comanda a viene avanti a prendersi il punto Laslo, 30-0. Un’altra bordata inside out col diritto gli vale il triplo set point. Basta il primo: lungo scambio, avanza e viene ricacciato dietro, ma alla fine Musetti sbaglia l’ultima difesa. 6-4 Djere, un solo break all’avvio ma un set complessivamente meritato, ha condotto maggiormente il gioco ed è stato più incisivo dell’azzurro. Poco col servizio e troppi errori col diritto per Lorenzo, spesso in balia del ritmo del rivale.

Secondo set, Musetti scatta al servizio, ma va subito in difficoltà. Djere spinge, comanda lo scambio e Musetti non riesce a trovare la contro mossa per uscire da quella morsa. 0-30. Con coraggio “Muso” si butta avanti, strappa il 30 pari, ma poi commette l’ennesimo errore in spinta col diritto cross, stavolta dopo aver comandato lo scambio con due ottimi rovesci. È di nuovo immediata palla break per l’azzurro. Serve al T, ma poi sbaglia il diritto per troppa fretta. Come nel primo set, Musetti cede il servizio in apertura, è di nuovo costretto a rincorrere. Laslo commette un doppio fallo nel secondo game, e sul 30 pari Lorenzo forza un errore col rovescio del rivale. 30-40, chance del contro break (terza PB del match) per l’azzurro. Con un pressing di sostanza guadagna campo e porta all’errore Lorenzo, che urla la propria insoddisfazione, troppo attendista e ne è consapevole. Cerca la scossa Musetti, lascia correre il braccio e strappa la seconda palla break del game. Servizio e diritto, molto solido Djere, che consolida il vantaggio volando 2-0. Trova un bel game di servizio Lorenzo, si porta 1-2, il problema è incidere in risposta per tornare in vita nel match, ma purtroppo l’azzurro non ci riesce e salva un game complicato, portandosi 2-3. Djere spinge con grande sicurezza, anche Lorenzo ora è solido al servizio, il set scorre rapidamente, troppo rapidamente per l’azzurro. Musetti va a servire sotto 3-5, per allungare il match. Trova qualche bel rovescio cross, e la prima lo aiuta. Con uno splendido rovescio lungo linea resta aggrappato alla partita, ma sotto 4-5. Ora tutto è nelle mani di Djere, ad un passo dalla vittoria. Finalmente un bel taglio col rovescio manda il crisi la spinta del serbo. 0-15. Accelera col rovescio Laslo, Lorenzo stecca un rovescio di scambio. 15-15. Djere sbaglia col diritto, cercando di uscire da un lungo scambio sul rovescio. 15-30, piccola chance per l’azzurro, ma la risposta bloccata col diritto non passa la rete. 30 pari. Con una palla corta improvvisa Musetti forza l’errore del rivale, è palla break! Djere non trema, costruisce col diritto e in spinta trova il punto. 5 palle break su 5 non trasformate da Lorenzo nel match. Laslo spinge ma la tensione attanaglia il suo braccio, vola via un diritto che lo condanna alla seconda palla break del game. OUT il rovescio in uscita dal servizio di Djere, BREAK Musetti. Con le spalle al muro, “Muso” trova finalmente il primo break del match. 5 pari. Ora l’azzurro sembra più libero, lascia correre il braccio, scappa in avanti e chiude sotto rete. Djere invece sbaglia, ha perso quella sicurezza in spinta col diritto che l’aveva sostenuto per tutto l’incontro. Con una prima esterna precisa, Lorenzo si porta per la prima volta in vantaggio, 6-5. Un doppio fallo di Djere (quarto del match) porta il 12esimo game ai vantaggi. Musetti si difende bene col rovescio in corsa, trova profondità e la palla di Laslo vola in tribuna. Set Point Musetti! Niente prima per Djere… che però governa col diritto e Lorenzo carica troppo un colpo di scambio, tanto che la palla vola via. Arriva un secondo set point, grazie ad un erroraccio col diritto di Djere. Ancora niente prima in… Spinge col diritto dal centro del campo il serbo, si salva di nuovo. Si va al tiebreak. Inizia bene “Muso”, governa col diritto e porta Djere all’errore. 1-0. Il serbo sbaglia un rovescio in spinta, Musetti avanti 2-1 e servizio. Altro brutto rovescio per Laslo, 3-1 Musetti. Ora è l’azzurro a sbagliare un tentativo di rovescio vincente lungo linea. C’era spazio, ma la palla è di poco larga. 3-2, ma ora serve il serbo, e lo fa bene. Si gira 3 pari. Fiera degli errori… ancora Djere, stavolta col diritto in avanzamento. 4-3 e servizio Musetti. Incide l’azzurro con un bel rovescio lungo linea, impatto in grande anticipo che trasforma da difesa ad attacco. 5-3. Gran lungo linea col diritto per Lorenzo, 6-3 e TRE Set Point consecutivi. Basta il primo, scambio rocambolesco, sbaglia Djere un tocco nei pressi del net. 7-6 MUSETTI, bravo a rimontare nel decimo game, ad un passo dalla sconfitta, e giocare con più calma ed aggressività nel tiebreak. Male, malissimo Djere, crollato nel momento decisivo.

Terzo set, Djere scatta alla battuta. Incerto il serbo, evidenti le scorie dell’orribile finale del secondo set, dove ha gettato alle ortiche un successo quasi certo. Sul 30 pari arriva un lunghissimo scambio, bravo il serbo e trovare il cross vincente. 1-0 Djere. È tutto un altro “Muso” adesso, più incisivo, più attivo, più presente. Djere costruisce, ma Lorenzo inventa tennis. Col diritto sbaglia poco e trova anche vincenti, come il lungo linea ottimo che lascia fermo il rivale sul 30-0. 1 pari. Solido Djere nel terzo game, mentre il quarto va ai vantaggi. Un errore col diritto costa all’azzurro una delicata palla break. Martella palla dopo palla Djere, guadagna campo e sfonda con un inside out stretto e violento. BREAK Djere, avanti 3-1 e servizio, bravo poi a consolidare il gap volando 4-1. Ora Musetti ha una montagna da scalare, un solo break ma tre game di ritardo. Ci prova toccando col back e rischiando la smorzata col diritto. Con un paio di buone prime si porta 40-15 e chiude a 30, con una risposta out del rivale. 2-4 dopo 31 minuti nel terzo set, serve un gran game in risposta per riaprire il match. Djere ha altri programmi, trova un Ace e spinge dal centro del campo col diritto. Un tennis monocorde e poco allettante, ma di grande sostanza quello di Laslo. In un amen si porta 5-2. Inizia male Lorenzo nell’ottavo game, 0-30, a due punti dalla vittoria Djere. Trova finalmente la prima l’azzurro, 30 pari. 4 punti di fila, e lo score segna 3-5. Djere, per la seconda volta, serve per chiudere il match (era successo sul 5-4 nel secondo parziale). Di nuovo, all’improvviso, si inceppa il diritto del serbo. Due errori e 0-30! Anche il rovescio vola via, 0-40!?! NO! Il controllo vede un tocco della palla sulla riga, si gioca il punto. Ma stavolta è la rete a respingere la palla del serbo, 0-40, tre palle del contro break per Musetti! Cancella la prima Djere, bel pressing col diritto. Lungo il diritto in corsa di Lorenzo, di pochissimo. 30-40. Resta una chance… Sbaglia Laslo, col rovescio cross. BREAK Musetti! Torna ancora in vita, va a servire 4-5. Il serbo martella in risposta, forse anche per scaricare la terribile tensione che l’ha di nuovo bloccato sul più bello. 0-15. Lunghissimo scambio, corse e rincorse, alla fine Musetti spinge col rovescio ma non chiude e sbaglia col lungo linea. 0-30, torna a due punti dalla vittoria il serbo. Paga il fiato speso nel punto precedente Lorenzo, arriva tardi ed è 0-40, tre Match Point Djere! Cancella il primo con uno splendido rovescio lungo linea, a tutto braccio. Bene anche sul secondo, diritto aggressivo e smash a chiudere. Con una seconda garibaldina forza l’errore in risposta del serbo. Parità. Non si scompone Djere, riprendere a spingere e pressare, arriva bene sul tentativo di smorzata e chiudere. Quarto Match Point Djere. Niente prima in campo… Vola via il diritto in corsa dell’azzurro. Game Set Match Djere. Una sconfitta che brucia, perché il campo ha dimostrato che Musetti aveva la qualità per vincere questa partita, ma serviva ben altra intensità per stroncare il pressing del rivale, giocando quei cambi di ritmo e variazioni con altra continuità. Lorenzo deve lavorare per cancellare quelle fasi passive che l’hanno condannato alla sconfitta.

Marco Mazzoni

[7] Laslo Djere vs Lorenzo Musetti



ATP ATP Nur-Sultan Djere L. Djere L. 6 6 6 Musetti L. Musetti L. 4 7 4 Vincitore: Djere L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Djere L. 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Djere L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Djere L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Djere L. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Djere L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Djere L. 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Djere L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Djere L. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Djere L. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Djere L. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Djere L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Djere L. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Djere L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Djere L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Djere L. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Djere L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

9 Aces 14 Double Faults 060%(66/110)1st Serve 67%(76/113)76%(50/66)1st Serve Points Won 68%(52/76)50%(22/44)2nd Serve Points Won 46%(17/37)82%(9/11)Break Points Saved 56%(5/9)16 Service Games Played 1632%(24/76)1st Serve Return Points Won 24%(16/66)54%(20/37)2nd Serve Return Points Won 50%(22/44)44%(4/9)Break Points Converted 18%(2/11)65%(72/110)Service Points Won 61%(69/113)39%(44/113)Return Points Won 35%(38/110)52%(116/223)Total Points Won 48%(107/223)