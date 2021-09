Thiem: “Nel 2022 Djokovic tornerà più forte che mai”

L'austriaco non crede in un crollo di Djokovic

Dominic Thiem ha passato idealmente la coppa di US Open a Daniil Medvedev. Il russo è stato attore dell’impresa dell’anno, unico capace di sconfiggere Djokovic in un torneo dello Slam nel 2021, ad un passo da un leggendario Grande Slam. Secondo l’austriaco, ancora ai box impegnato nel lungo e delicato recupero da un serio problema al polso, Novak avrà la forza per archiviare l’enorme delusione e ripresentarsi fortissimo e vincente il prossimo anno. Ecco le parole rilasciate da Dominic a Sport Max.

“Mi aspetto che Djokovic nel 2022 tornerà più forte che mai. Non credo proprio che avrà un crollo, tornerà per vincere altri Slam, ancor più forte. Dopo aver vinto il Roland Garros, tutti parlavano del Golden Slam e poi, una volta che è stato battuto alle Olimpiadi, del Grande Slam. Ha affrontato US Open sotto enorme pressione”.

“Io ho provato tutto quello, anche se in modo assai minore, dall’anno scorso e in un certo senso finisce per influenzarti. È quel che gli è accaduto sul finale del match quando non è riuscito a trattenere le lacrime”.

La opinione di Thiem sull’annoso dibattito sul più forte di sempre è chiara: “Per me ci sono tre GOAT, perché ognuno di loro ha realizzato qualcosa di unico. Tutti e tre sono i migliori di sempre e sono felice di condividere la stessa epoca con loro. Spero che l’anno prossimo potremo continuare a gareggiare in molti match, è un privilegio vivere questo momento con così grandi campioni”.

Marco Mazzoni