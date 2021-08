Salsomaggiore under 18: Il resoconto della quinta giornata

Entra nel vivo il torneo Bayer di Salsomaggiore che ha visto oggi impegnati i suoi protagonisti lottare per un posto nei primi otto dei rispettivi tabelloni. In campo maschile il francese Antoine Ghibaudo ,testa di serie n°2 del torneo conferma le sue ottime qualità superando il belga Merre. Ghibaudo ,classe 2005 nativo di Yvelines nei pressi di Parigi ha già ottenuto quest’anno una buona serie di piazzamenti nei tornei juniores ITF ,fisico e tecnica non gli difettano e ha buoni margini di miglioramento . Tra gli azzurri in gara prosegue spedito il cammino di Daniele Minighini. Romano ,17 anni , ha iniziato a giocare allo SC Eur dove insegna suo padre Cristiano. Opposto allo sloveno Kriznik ha fatto leva sull’asse servizio /diritto e una volta incamerato il primo set non c’è stata partita. Minighini rimane il solo azzurrino in gara e se la dovrà vedere con il russo Maxim Zhukov , un giocatore di buone qualità tecniche .Dura lotta tra il rumeno Cazacu e lo svizzero Brunold ,un incontro incerto sino alla fine dove il rumeno ha imposto la sua maggior grinta. Nel tabellone femminile esce di scena la nostra miglior giocatrice Georgia Pedone . Malgrado abbia cercato in tutti i modi di tenere testa alla più giovane russa Grechkina la palermitana non è riuscita ad arginare un’ avversaria che quando spinge i colpi fa impressione. Il duello tutto italiano tra Emma Rizzetto e Viola Turini si è risolto in un drammatico tie-break del terzo set. La Turini è andata avanti per 3 a 1 per poi subire un parziale di 5 punti di fila da una Rizzetto che ha dimostrato per tutto il match di godere di nervi più saldi della sua avversaria. Nulla da rimproverare alla fanese Federica Urgesi che ha lottato contro la numero uno del torneo la turca Melisa Ercan una giocatrice che fa della regolarità la sua arma migliore. Domani incontri a partire dalle ore 9.00.

Risultati

Boys 2° turno : Ghibaudo (Fra) b Merre (Bel) 6/3 6/3;Cazacu (Rou) b Brunold (Sui) 4/6 6/4 7/6 (4);Minighini (Ita) b Kriznik (Slo) 6/4 6/1;Zhukov (Rus) b Basile (Ita) 6/3 6/4.

Girls 2° turno : Grechkina (Rus) b Pedone (Ita) 6/3 6/4;Rizzetto (Ita) b Turini (Ita) 1/6 6/3 7/6 (4);Ercan (Tur)b Urgesi (Ita) 7/6 (4) 6/4;