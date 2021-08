Combined Cincinnati: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Masters 1000 e WTA 1000 Cincinnati – 1°-2° Turno

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Magda Linette vs [12] Simona Halep



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Su-Wei Hsieh vs Cori Gauff (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Matteo Berrettini vs Albert Ramos-Vinolas



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Liudmila Samsonova vs [14] Victoria Azarenka (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Lloyd Harris vs [3] Alexander Zverev



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Grigor Dimitrov vs [13] Roberto Bautista Agut



Il match deve ancora iniziare

2. John Isner vs Cameron Norrie



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Ashleigh Barty vs [Q] Heather Watson (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Benoit Paire vs [6] Denis Shapovalov (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Caroline Garcia vs [WC] Sloane Stephens (non prima ore: 02:30)



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sebastian Korda vs Laslo Djere



Il match deve ancora iniziare

2. Aslan Karatsev vs Marin Cilic



Il match deve ancora iniziare

3. Dusan Lajovic vs Gael Monfils



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Catherine McNally vs Dayana Yastremska (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Marketa Vondrousova vs [10] Belinda Bencic



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Karolina Muchova vs Johanna Konta



Il match deve ancora iniziare

2. Veronika Kudermetova vs [Q] Jasmine Paolini



Il match deve ancora iniziare

3. Ons Jabeur vs Anett Kontaveit



Il match deve ancora iniziare

4. Jessica Pegula vs Camila Giorgi



Il match deve ancora iniziare

5. Daria Kasatkina / Anett Kontaveit vs [2] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

1. Alexander Bublikvs [Q] Marcos Giron

2. Reilly Opelka vs [Q] Corentin Moutet



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Frances Tiafoe vs Ugo Humbert



Il match deve ancora iniziare

4. [16] Cristian Garin vs [Q] Tommy Paul



Il match deve ancora iniziare

5. [PR] Guido Pella vs Fabio Fognini (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Rebecca Peterson vs [WC] Bernarda Pera



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Samantha Stosur vs Elena Rybakina



Il match deve ancora iniziare

3. Jelena Ostapenko / Jil Teichmann vs [3] Shuko Aoyama / Ena Shibahara (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Magda Linette / Bernarda Pera vs Samantha Stosur / Shuai Zhang (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

5. Filip Krajinovic / Fabrice Martin vs Rohan Bopanna / Ivan Dodig



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Hubert Hurkacz vs Alejandro Davidovich Fokina



Il match deve ancora iniziare

2. Lorenzo Sonego vs [Q] Carlos Alcaraz



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Steve Johnson / Austin Krajicek vs Felix Auger-Aliassime / Marcus Daniell



Il match deve ancora iniziare

4. Daniel Evans / Neal Skupski vs Hubert Hurkacz / Jannik Sinner



Il match deve ancora iniziare

5. [5] Kevin Krawietz / Horia Tecau vs Federico Delbonis / Diego Schwartzman



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Darija Jurak / Andreja Klepac vs Marie Bouzkova / Lucie Hradecka



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani vs Anna Danilina / Yaroslava Shvedova



Il match deve ancora iniziare

3. Nadiia Kichenok / Raluca Olaru vs Paula Badosa / Sara Sorribes Tormo



Il match deve ancora iniziare

4. Bethanie Mattek-Sands / Iga Swiatek vs Petra Martic / Shelby Rogers



Il match deve ancora iniziare

5. Veronika Kudermetova / Elena Rybakina vs Ons Jabeur / Sania Mirza (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

6. [6] John Peers / Filip Polasek vs Matwe Middelkoop / Luke Saville



Il match deve ancora iniziare