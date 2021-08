Challenger Verona: Il Tabellone Principale. 7 azzurri al via

Challenger Verona – terra – Tabellone Principale

(1) Taberner, Carlos vs De Jong, Jesper

Kotov, Pavel vs (WC) Bortolotti, Marco

Gabashvili, Teymuraz vs Van Rijthoven, Tim

Guinard, Manuel vs (6) Janvier, Maxime

(4) Rune, Holger Vitus Nodskov vs Qualifier/Special Exempt

Jaziri, Malek vs Qualifier/Special Exempt

Benchetrit, Elliot vs Viola, Matteo

Bonadio, Riccardo vs (7) Giustino, Lorenzo

(8) Elias, Gastao vs Arnaboldi, Andrea

Qualifier/Special Exempt vs (WC) Scott, Fletcher

Serdarusic, Nino vs Qualifier/Special Exempt

Oliveira, Goncalo vs (3) Lorenzi, Paolo

(5) Clarke, Jay vs Mejia, Nicolas

Quiroz, Roberto vs Tseng, Chun-hsin

Sachko, Vitaliy vs (WC) Zeppieri, Giulio

Qualifier/Special Exempt vs (2) Popko, Dmitry