Giochi Olimpici Tokyo 2020: E’ Oro per Alexander Zverev. Il tedesco vince il singolare alle Olimpiadi

Il nuovo campione olimpico di tennis è Alexander Zverev (ATP 5). Dopo aver eliminato il grande favorito alla vittoria finale Novak Djokovic (1), il 24enne è infatti riuscito a sconfiggere il sorprendente Karen Khachanov (25) con il punteggio di 6-3 6-1 e mettersi al collo la prima medaglia d’oro della storia teutonica nel singolare maschile.

Dopo la cocente e prematura uscita da Wimbledon, “Sasha” ha controllato in lungo e in largo la prima frazione rubando il servizio subito in apertura di match. In fotocopia il secondo parziale: il tedesco ha concatenato un’impressionante serie di sette game consecutivi, non lasciando scampo al russo, parso un pò spento e poco propositivo.

Il tedesco arriva più fiducioso che mai agli US Open, dove proverà a conquistare il suo primo Major dopo che nel 2020 ha raggiunto la sua prima finale, perdendo contro l’austriaco Dominic Thiem.