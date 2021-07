WTA Palermo: Continua la corsa di Lucia Bronzetti. L’azzurra vola ai quarti di finale “Mi sento super felice, non riesco a descrivere ciò che provo in questo momento”

Lucia Bronzetti (190) concede il bis e, una settimana dopo i quarti di finale nel WTA 250 di Losanna, si qualifica al terzo turno anche ai Palermo Ladies Open. Opposta all’ex promessa del tennis giovanile, l’americana Grace Min (166), vincitrice nel 2011 dell’US Open Junior, l’azzurra ha messo in mostra il solito tennis solido da fondo campo sorprendendo spesso l’avversaria con il rovescio lungolinea. E proprio con un rovescio lungolinea, dopo 47 minuti di partita, si è aggiudicata il primo set per 6-3.

In apertura di secondo, subito il break in un game lunghissimo, così come i successivi due durati un’eternità e che hanno consentito alla Bronzetti (entrata in tabellone con una wild card), più precisa e determinata nei momenti decisivi del match, di portarsi sul 3-0 ipotecando il match chiuso poi 6-1.

“Mi sento super felice, non riesco a descrivere ciò che provo in questo momento – ha detto a fine match la Bronzetti – sono veramente felice. La Ruse nei quarti? Non ho mai giocato contro di lei. E’ molto forte e gioca molto bene, ma io come sempre entrerò in campo per dare il massimo”.

L’avversaria nei quarti di Lucia Bronzetti, si è guadagnata il terzo turno senza nemmeno scendere in campo a causa del forfait (per un infortunio alla coscia sinistra) della testa di serie n. 3, Jil Teichmann, trionfatrice al Country nel 2019 in finale sull’ex top ten, Kiki Bertens. Per la svizzera è l’ennesimo infortunio di una stagione sfortunata, alla quale sperava di porre rimedio sui campi nei quali ha conquistato il successo (finora) più prestigioso della sua carriera.

La Ruse, all’undicesimo successo consecutivo nel circuito maggiore, rappresenterà un test probante per la Bronzetti che, comunque, appare sempre più consapevole dei propri mezzi.

Approda ai quarti di finale anche la francese Oceane Dodin (120 della classifica mondiale, ma con un best ranking da 46 al mondo) che ha superato in due tiratissimi set, costellati da tanti errori da una parte e dall’altra, la trentenne russa, Vitalia Diatchenko (145). In un’ora e 54 minuti la tennista transalpina si è guadagnata il passaggio del turno con il punteggio di 7-6 6-4.

