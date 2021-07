Gasquet: “Non ci sarà un altro Federer, resterà comunque il migliore, non contano solo i numeri”

Il successo a Wimbledon di Djokovic, 20esimo Slam in carriera, ha alimentato nuovamente l’infinito dibattito sul GOAT, il migliore di sempre. Pur sottolineando che il nostro sport ha attraversato così tante epoche e cambiamenti che rendono a dir poco arbitrario un giudizio “definitivo”, appassionati, addetti ai lavori e gli stessi giocatori continuano ad esprimere molte opinioni in merito. Ultimo il francese Richard Gasquet, che al portale “We Love Tennis” ha rilasciato alcune dichiarazioni Pro-Federer. Per il talento transalpino, il numero di Slam vinti non è tutto, altri sono gli aspetti che devono essere considerati quando si parla del migliore. Lui non ha dubbi: è e resterà Roger Federer.

“Io vedo il tennis con occhi diversi. Ho sempre pensato che non è solo il numero di titoli del Grande Slam che conta davvero quando si dibatte su chi sia il miglior giocatore nella storia. Non importa avere 21, 22 o 23 tornei del Grande Slam. Non guardo solo i numeri, guardo anche l’estetica, la tecnica, ciò che il tennista emana in campo e ciò che trasmette al pubblico quando gioca“.

“Il dibattito su chi sia il migliore, adesso che i tre campioni della nostra era sono a 20 Slam ciascuno, sta diventando sempre più accentuato. Ho ben chiara la mia idea, per me Federer è inimmaginabile e insostituibile, è semplicemente il miglior giocatore di tutti i tempi. Vedo il tennis per ammirare un giocatore come lo svizzero. È vero che in termini di statistiche e forma fisica, Djokovic è migliore ed è un giocatore incredibile. Vincere tre tornei del Grande Slam consecutivi è qualcosa di incredibile e alla portata di pochissime persone. Ma il tennis non è solo numeri e vittorie, è anche quello che trasmetti e quello che dimostri“.

Secondo Richard, è sbagliato sostenere uno dei grandi campioni dell’epoca contemporanea disprezzando gli altri. “Non capisco le persone che sono pro-Federer o che sono pro-Djokovic e detestano l’altro. Questo non è affatto il mio caso. Roger per me è il migliore, ma mi piace molto anche Djokovic. Qualcosa di simile accade nel calcio. Vedo Messi, Neymar… e vedo l’estetica e le sensazioni che regalano ai tifosi. Non c’è dubbio nell’affermare che Novak, Rafa e Roger sono i tre migliori giocatori della storia del tennis. Dopo, è sempre difficile poter confrontare le generazioni. Hanno 20 tornei del Grande Slam ciascuno e fisicamente sono sempre stati al meglio negli ultimi 20 anni”.

Marco Mazzoni